Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen! Jó tanács Mark Twain amerikai írótól, amit azért nehéz teljesíteni a mindennapokban. Az egészségeseknek is, pláne azon embertársainknak, akik valamilyen képesség hiányában szűkölködnek. A hatodik alkalommal megtartott Esély Gála a rendező, a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete olvasatában ezúttal is arról szólt, hogy adjuk meg mindazoknak az esélyt, akik maguktól nem képesek rá. A gálán a gondoskodást nyújtó intézmények lakói lehetőséget kaptak rejtett tehetségük bemutatására, zenei és prózai produkciók előadásával. Esélyt kaptak arra, hogy ez a nap valóban életük legszebb napja legyen, amely élményekkel gazdagon a többit is bearanyozza.