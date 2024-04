Virius Vince (1847-1918) még magyarul sem beszélt, amikor 1867-ben a Balaton közelébe került: a csehországi származású szakember Deym Ferenc osztrák tábornok lesencetomaji birtokán lett írnok, majd később tiszttartó. Ezen a vidéken telepedett meg, alapított családot és vált magyarrá, a Balatont kedvelő lokálpatriótává. Elsőként mint kiváló mezőgazdász a filoxéra, azaz a szőlőgyökértetű elleni harcban jeleskedett. A filoxéra végigsöpört a vidék szőlőtermő területein, ami ellen Virius felvette a harcot: szőlők újratelepítésével, új fajták bevezetésével, korszerű művelési módokkal védekezett, és elképzeléseit terjesztette az érintett területeken. 1899-ben még a franciaországi Montpellierbe is tanulmányutat tett, hogy elsajátítsa a modern szőlészeti eljárásokat. Emellett Lesencetomajon létrehozta azt a vincellériskolát, amelyben ingyen oktatta a vincelléreket.

A filoxéra elleni küzdelem mellett a másik nagy vállalkozása is beírta : Virius Vince 1890-ben vásárolta meg azt a Szepezd határában fekvő nagy erdős területet, amelyen később lakásokat, villákat építtetett, valamint megkezdte a szepezdi hajókikötő kiviteleztetését is, amelyet 1912-től vettek használatba. Saját költségén megépítette a szepezdi fürdőtelep vasúti megállóját is. Így alapozta meg a későbbi Virius telepet, amely üdülőhelyként szolgálta az itt pihenni vágyókat. 1909-ben Nagy Irén és Virius Vince elnökletével a Szepezdi Szépítő Egyesületet is életre hívták, melynek szerepe egyértelműen a település ügyeinek felkarolása volt. Virius Vince kiemelkedő tevékenységei – elsősorban a lesencetomaji uradalomban végzett munkái – miatt 1904-ben lesenczetomaji előnévvel nemesi rangot kapott Ferenc József osztrák császár és magyar királytól.

Virius Vince halálát követően veje, Pallaghy Dezső a Virius-villa bejáratával szemben vörös obeliszkből emeltetett emlékművet, 1935 júliusában. Lánya, Virius Karolin és felesége, Szalmássy Karolin halálát követően nem sokkal, 1949 októberében a Virius-birtokot államosították. A rendszerváltoztatás után lehetett újból beszélni korszakalkotó tetteiről, az 1990-es évektől rendszeres megemlékezéseket tartanak Szepezden tiszteletére.

Virius Vince, aki a településen konyakgyárat is alapított, valamint 60 gesztenyefát hozatott Erdélyből, amit maga ültetett el, 71 évesen Szepezden hunyt el, a szepezdi temető őrzi földi maradványait. Értékes tevékenységével örökre beírta magát a Balaton történetébe.

Dr. Kovács Emőke