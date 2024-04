A szeszélyes áprilisi időjárás már az első napján megtréfált bennünket a napsugarakat szűrő porfelhővel és az elmúlt napokban is kiszámíthatatlan. Reggelente úgy tűnhet, hogy a napsütéses órák száma lesz túlsúlyban, aztán délutánra összeállnak a szürke felhők és elrontják a hangulatunkat. A következő napokra gyenge hidegfrontot is ígérnek az időjárás-jelentések, s ha nem lenne elég nagy a kavarodás a légkörben, akkor még a hétvégére megközelítheti a hőmérő higanyszála a 30 Celsius-fokot is. Szakony Attila a nagykanizsai Olajbányász stadion gyepéről készített fotóján az előbb leírt felhős időszakot örökítette meg. Bízunk a kellemesebb folytatásban...