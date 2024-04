Novák Ferenc felelevenítette: Zalakaroson 1993 szeptembere óta működik rendőrőrs, melynek állománya a fürdőváros mellett a környező kistelepülések közrendjét is óvja.

- Zalakaros nevében szeretnék köszönetet mondani a munkájukért, hiszen a város egyik legfontosabb értéke a biztonság - fogalmazott a polgármester, aki szerint az országos átlagnál is jobb statisztikai mutatók pénzben is mérhetők, lényegesen kevesebb turista látogatna a városba, ha nem lenne rend. - Természetesen az önkormányzat is vállal anyagi áldozatot a biztonság növelése érdekében, a térfigyelő kamerarendszer fejlesztését, bővítését tervezzük, és a nyári időszakban a Zalakarosi Fürdőn működő bűnmegelőzési irodát is támogatjuk. A jövőben pedig szeretnénk megrendezni az egyenruhás hősök napját.

A rendezvényen részt vett Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány, aki egyetértett abban, hogy Zalakaroson jó az együttműködés a rendőrség és az önkormányzat között. A főkapitány említést tett az országosan kis mértékben romló bűnügyi statisztikáról, de mint kiemelte: Zalában ez egyelőre nem érződik, vármegyei szinten a bűnesetek csökkenéséről tud beszámolni.

Az ünnepség keretében Tatár Csaba és Klein Brunó 4. osztályos tanuló trombita duója adott minikoncertet, majd az önkormányzat megvendégelte a rendőrőrs állományát.