A régiségek iránti szenvedélyéről ismert tűz- és munkavédelmi vállalkozó négy évvel ezelőtt egy Telekalja utcai, vályogfalú kétszobás házat a második világháború utáni idők, az ötvenes évek stílusában, a kornak megfelelő szocreál módon és bútorokkal, felszerelésekkel rendezett be.

Az előzményekhez tartozik, hogy ezt megelőzően az évek során már számos veterán jármű is bekerült a gyűjteményébe. Olyan különlegesség, mint a honvédség Csepel híradós járműve, egy parancsnoki UAZ, no meg kor autójellegzetességei: Lada, Zaporozsec, Trabant. Látható lesz a Pannónia motorkerékpár több változata – e típus első példánya, a TL jelű épp 70 éve, 1954-ben jelent meg –, valamint Panni és Tünde robogó, illetve csehszlovák, lengyel, szovjet kétkerekűek számos típusa. A magyar mezőgazdaság legendás gépei is a gyűjtemény részét képezik, köztük több Dutra és néhány kis szériás, speciális munkagép. Némelyik masina működésben is bemutatkozik majd, sőt egy-két veteránnal rövid “Ságodnézésre” is lehet menni. Akit pedig a gépek mellett a falusi udvar világa is érdekel, az mangalicákkal, kacsákkal, libákkal, tyúkokkal találkozhat.

Mindez az érdekesség ugyanis hamarosan megtekinthető lesz, mert Tóth Péter úgy gondolta, május 1-jéhez jól illik a retró hangulat, ezért nyílt napot tart. Második alkalommal, hiszen tavaly a munka ünnepe alkalmából már volt múltidézés, akkor száznál is többen keresték fel a ságodi portát.

A házigazda a látogatást azzal könnyíti meg, hogy az érdeklődők veterán Ikarus 280-as típusú csuklós busszal is kiutazhatnak Ságodba. (Ez az ajánlott megközelítés, mert parkolni az utcában nem lehet.) Az ingyenes járat negyed 10-kor indul a ZTE stadion melletti Batthyány utcai parkolóból. A visszaútra 14-15 óra körül indul majd a csuklós busz. A szintén díjmentes tárlatvezetés 10 órakor kezdődik, akkor részletesen megismerhetők lesznek a különböző tárgyak, gépek története, közben még egy Kalasnyikov AK 47-es géppisztoly (hatástalanított), a szovjet hadsereg legendás fegyvere is kézbe vehető lesz. Szélsőségesen rossz idő esetén Tóth Péter május 4-én tartja meg a nyílt napot.