Az eseményen Jakabfiné Bársony Judit közművelődési szakember, szakkörvezető elmondta: sokan gyújtanak gyertyát az ünnepek közeledtével, míg néhányan az illatmécsesek varázslatos illatát kedvelik. De gyertyákat, mécseseket gyújtanak az elhunyt szeretteik emlékére is. A hagyományos magyar paraszti társadalomban a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embereket. Gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe.

Hozzátette: a Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért elnevezésű felhívásra jelentkezett a Gelsei Közösségi Színtér. A felhívás célja a művelődő közösségek létrejöttének támogatása volt. Gelsén tavaly októberben kezdő gyertyakészítő szakkör indult, szerda délutánonkénti foglalkozásokkal. A Nemzeti Művelődési Intézet biztosította a szükséges eszközöket és alapanyagokat, valamint a tananyagot, amit online videók formájában az Aszakkor.hu oldalon értek el. A tradicionális gyertyáktól kezdve a modern és kreatív gyertyákig nagyon sokféle készült.

- A program keretében lehetőségünk volt többféle alapanyaggal megismerkedni - folytatta Jakabfiné Bársony Judit. - Különféle anyagokból, így viasztömbből, paraffinból, de még méhviaszlapból is készült gyertya. A paraffin a mai napig az egyik legnépszerűbb gyertyaalapanyag, mi is ezzel dolgoztunk a leggyakrabban. Ha egyszerűen csak különböző színű viaszreszeléket szórunk egymás tetejére egy üvegbe - a reszelék akár maradék gyertyákból is készülhet - olvasztás nélkül is kész a gyönyörű, színes forgácsvilágító. Készítettünk érdekes úszógyertyákat, ami egy ünnepi asztal dísze is lehet. Megismerkedtünk a hagyományos gyertyamártással, tömbgyertyákat öntöttünk, valamint mécseslámpást is készítettünk. Rájöttünk, hogy egy boltban vásárolt egyszerű fehér gyertyát is könnyedén díszíthetünk szalvétatechnika alkalmazásával, nem kell hozzá más csak egy vasaló, némi sütőpapír és papírszalvéták. A helyi iskola kézműves szakkörét is meghívtuk, két alkalommal vettek részt az érdeklődő gyerekek szakköri foglalkozáson, ahol süti alakú gyertyákat készítettek.

A szakkörvezető szerint hasznos, érdekes, kihívásokkal teli 20 délutánt töltött együtt a kis csapatuk, ez idő alatt több mint 400 darab (!) gyertya készült, s már az idén ősszel tervezik a folytatást. A kiállítás május 2-ig látogatható, ahol az érdeklődők többek közt láthatnak Balázsgyertyát, színes tömbgyertyákat, méhviasz gyertyákat, különféle úszógyertyákat, keresztelői gyertyákat, kávés, levendulás gyertyát, szalvétatechnikával díszített gyertyákat és különböző formájú kreatív gyertyákat.