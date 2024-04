E sorozatot – mint ahogyan a természettudományi konferenciákat is – a megyeszékhelyi Ady-iskola Izsák Imre Alapítványa szervezi, s ahogyan Dúcz Mihály alapító titkár elmondta: „a tudományos kutatás iránt érdeklődő diákok számára a környezetünkben nem áll rendelkezésre hasonló, munkájukat összefoglaló, tehetséggondozó forma”.

– Eddigi tapasztalataink alapján eredményesen továbbtanulnak azok, akik részt vesznek e programban, amelyben eddig ötvennél több előadás hangzott el, s ezek anyagait kiadványainkban is megjelentettük – foglalta össze az elmúlt évtizedek tapasztalatait Dúcz Mihály.

Csótár András, a város emberi erőforrások bizottságának elnöke kiemelte, anyagilag is támogatják a szervező alapítványt, amely fontos, hiánypótló munkát végez, hiszen a diákokat kutatásokra ösztönzi, s lehetővé teszi, hogy eredményeikről beszámoljanak. „Ők sokszor olyan témáknak járnak utána, amelyek akár nagyobb közönség számára is érdekesek lehetnek”, szögezte le.

Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója úgy fogalmazott, az itt szerzett tudást a résztvevők később kamatoztatni tudják. Szerinte e konferenciák tapasztalata az, hogy vármegye szerte vannak tehetséges fiatalok, akiket az Izsák Imre Alapítvány – az iskolák közreműködésével –felkarol.

Páhi Sándorné Szalai Éva, a házigazda Közgáz direktora felidézte, a konferenciákat szervező közösséggel 2017 óta ápolnak szoros szakmai kapcsolatot, hiszen számukra is fontos a tehetséggondozás, a továbbtanulás elősegítése. Hangsúlyozta, a diákok itt rutint

szerezhetnek a nyilvános szereplésekhez, vagy akár az egyetemi vizsgákhoz.

Nett Vivien, a Vajda-gimnázium diákja Keszthely és Hévíz 19. századi fürdőéletét mutatta be az érdeklődőknek, kitérve a korábbi évszázadok ezzel kapcsolatos emlékeire is. Mint jelezte, tanárai s a Fejér György-könyvtár munkatársai sokat segítettek a felkészülésében, a téma pedig úszóként is érdekes számára, kutatómunkája során nagyon sokat tanult a múlt értékeiről.

A ZSZC Közdasági Technikum két fiatalja, Vasas Heléna Kitti és Sárvári Vivien egy rejtélyes gyűjtemény titkait tárta fel a hallgatóság előtt. Egy zsidó eredetű kincsleletet mutattak be, amely Keszthely történetének meghatározó része, mégis kevesen ismerik. Ez 2776 érméből és 24 családi ékszerből áll, amelyre egy pincében találtak rá, de a gyűjtemény sorsa ismeretlen. Elárulták, az előadásukhoz szinte minden információt a Balatoni Múzeum munkatársaitól kaptak, akik sokat segítettek a felkészülésükben.