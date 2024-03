Bodnár Sándor, az iskola igazgatója elmondta: már hagyomány, hogy a vármegyében működő zeneiskolák minden évben egy közös hangversenyre delegálják a legtehetségesebb növendékeiket. Mindig más helyszínen rendezik a zalai növendékhangversenyt, ezúttal a zalaszentgróti Erkel-iskola volt a házigazda. A telt házas koncerten 18 produkciót tekinthetett meg a közönség. Felléptek diákok a zalaegerszegi, nagykanizsai, keszthelyi, hévízi, lenti, letenyei és természetesen a zalaszentgróti zeneiskolából is. A fogadással zárult rendezvényen valamennyi környező intézmény vezetője részt vett.

A Zalaszentgróti Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola mindennapjairól Bodnár Sándor elmondta: jelenleg 400 növendékük van, s közülük 60 nem csak egy tanszakon tanul. A létszám nagy örömükre folyamatosan növekszik. Felnőttek is tanulnak zenét a művészeti iskolában, jelenleg közel harmincan, a legidősebb 73 esztendős. A zenei képzés mellett drámajáték, néptánc, valamint képzőművészet tanszakon tanulnak a növendékek. A képzőművészeti foglalkozások jelenleg Zalabérben elérhetők, de az intézmény megkapta az engedélyt arra, hogy a következő tanévben Zalaszentgóton is indítson kerámia és szobrászat képzést. Az igazgató egy új kezdeményezésről is beszámolt.

A zalaszentgróti hangverseny egyik fellépője, Bekő Dániel nagykanizsai növendék csellón játszik

Fotó: Pezzetta Umberto

– Kihasználva, hogy a gyerekek ingyen utazhatnak, budapesti kirándulásokat, művészeti programokat szervezünk növendékeink számára – ismertette Bodnár Sándor. – Április 14. és május 20. között négy alkalommal látogatunk a fővárosba vonattal. Először a Zene Házába és a Zeneakadémiára megyünk a Fesztiválzenekar koncertjére. Második alkalommal elsősorban a néptáncos növendékeknek szervezünk utat a Magyar Tánc Napjára és a Néprajzi Múzeumba. A harmadik program főleg a drámajátékosoknak szól: a Katona József Színházban neves színművészek tartanak nekik interaktív foglalkozást. Végül a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadására visszük növendékeinket, önkéntes jelentkezés alapján. Bármelyik diákunk bármelyik programra jöhet, a zenét tanulók is belekóstolhatnak a színházi vagy néptáncos programokba, vagy fordítva, ezzel is tágítjuk a látókörüket, remélhetőleg életre szóló élményt nyújtva a gyerekeknek.