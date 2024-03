Képalá: A Nagykanizsai Honvéd Egyesületért díjat, a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület kapta, balról: Geiger László, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület titkára, Szollár-Nikolics Zsanna, a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület elnöke és Körtvélyessy Attila nyugállományú rendőr alezredes, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület elnöke

Az eseményen Balogh László polgármester is szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte: örül annak, hogy az egyik legnagyobb létszámú civil szervezetként a város katonamúltjának értékeit továbbörökítik.

- A családjukkal együtt több ezer városlakó számára a katonaság bajtársiassága az értékrendjének központi fogalma - folytatta. - Nekik a hazaszeretet, a békesség óhajtás rendkívül fontos. Nagykanizsa múltja a katonaságé, de a jövője is az lehet, hiszen nemrég az egykori Határőr laktanyában kiképzés kezdődött. A mostani időszakot elnézve erő kell ahhoz, hogy béke legyen.

Ezt követően Körtvélyessy Attila nyugállományú rendőr alezredes, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület elnöke tartotta meg beszámolóját, melynek első részében értékelte az évet, felvillantva a szervezetük munkáját, utazásaikat és közös programjaikat. Szó esett arról is, hogy milyen sokat köszönhetnek a Honvéd Kaszinót vezető, Halmos Ildikónak, aki minden rendezvényük mellé állt. Jó kapcsolatot ápolnak a város vezetésével és a polgármesterrel is. Majd az idei év kihívásairól szólva elmondta: a rendezvényeiket az idén is megtartják, melyek kiegészülnek különféle kirándulásokkal és közös összejövetelekkel. A beszélgetések, az emlékek felidézése nagyon jó irány, hiszen még jobban összehozza a közösségüket.

Majd a díjátadást tartották meg. Tiszteletbeli elnöki címmel tüntették ki Tarr Ernő nyugállományú ezredest, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület egykori elnökét. A Nagykanizsai Honvéd Egyesületért díjat pedig a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület kapta meg.