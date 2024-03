A munkálatokról szerdán a helyszínen tartottak tájékoztatót. Bali Zoltán alpolgármester elmondta, hogy március 18-án kezdődtek a munkálatok a Hegyalja és Jászai Mari utca között, amit a Fejér György és Átalszegett utca közötti etap követi, ahová szerdán elkezdték átköltöztetni a technológiát. A munkálatok március 29-ig tartanak, ez idő alatt Závodszky és Gyimesi utca közötti szakaszra csak a tömegközlekedési és a megkülönböztető jelzéseket használó járműveket engedik be. A második ütemben nem zárják le a Köztársaság útja érintett szakaszát, ám jelzőőrös forgalomirányítása kell számítani a Fejér és Átalszegett utca között. Emellett az Eötvös iskola előtti K+R parkolót sem lehet majd használni. A korlátozások miatt célszerű a térséget elkerülni, alternatív útvonalat, közlekedési módot keresni.

A 200 millió forintba kerülő rekonstrukció 418 méter hosszú vezetékszakaszt érint, valamint 18 aknát is kicserélnek. A csatornarendszer ötven éve került a földbe, a 300 milliméteres betoncsövek 3-5 méter mélyen fekszenek, állapotuk leromlott, a szennyvíz a környezetbe szivároghat, a talajvíz pedig utat talál a csövekbe, és nem ritkák a dugulások sem. Mindezt a kamerás felmérés is alátámasztotta. A rekonstrukcióhoz választott feltárás nélküli, béleléses technológiát már többször eredményesen alkalmazták a megyeszékhelyen.

Legnagyobb előnye a módszernek, hogy nem kell az utat felbontani a felújításhoz. Lényegében csővel bélelik ki a csövet a rekonstrukció végző Aarsleff Hulín cég szakemberei. Ehhez első lépésként teljesen kitisztítják a csatornát és felmérik az állapotát. A diagnosztika értékei alapján Németországban műfilcből, műszálból, polietilénből, polipropilénből, valamint üvegszálból legyártják a béleléshez használadó termoreaktív anyagot. Ez a béléscső mélyhűtött és vákuumozott állapotban képlékeny, ám felmelegítés után kikeményedik, tulajdonságai felülmúlják a csatornaépítéshez eddig használt anyagokét. Ezt a különleges tömlőt egy szennyvízaknán keresztül juttatják a csatornába, majd hidraulikus berendezéssel vizet préselnek bele, nyomás alá helyezik, ettől a kijelölt szakaszon végig ér és feltapad a csatorna falára. Ezt követően a vizet felmelegítik 85 Celsius fokra, amitől a tömlő anyaga megkeményedik. A két napig tartó folyamatot műszerekkel figyelik. Miután a béléscső kívánt szilárdságú lesz, a visszahűtött vezetékben elindul a precíziós robot, és kivágja az ingatlanok csatlakozásához szükséges nyílásokat. Fontos: felújítás alatt a szennyvízhálózat működése zavartalan.