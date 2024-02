Új, 2500 négyzetméteres csarnokot épít az EuropTec Kft. Zalaegerszegen

A gyógyászati műszergyártásban érdekelt zalaegerszegi gazdasági társaság 1 milliárd forintos HIPA- és magyar állami támogatással épít új gyártócsarnokot, amely már tető alatt van. A csarnokot idén nyáron adják át, hangzott el a cég sajtótájékoztatóján. Belső Gábor ügyvezető elmondta, közel tíz éve léptek a gyógyászati ipar területére, s ez ezzel kapcsolatos fejlesztéseknek már a negyedik ütemnél tartanak. Az új 2500 négyzetméteres csarnokkal és annak felszereltségével ki fogják tudni szolgálni a gyógyászati piacon jelenlévő nagy vevőket. A beruházás értéke körülbelül 5 millió euró, a hozzá tartozó fejlesztésekkel együtt 12 millió eurót is kitesz, amit hat év alatt terveznek megvalósítani. A fejlesztés új munkahelyeket teremt: a meglévő 180 munkatárs mellé 80-100 főt kívánnak felvenni, jelezte az ügyvezető igazgató. A rendezvényen Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester hangsúlyozta: a város gazdaságfejlődése szempontjából nagy értéket képvisel az EuropTec Kft. Közösségi szerepvállalása is példás: névadó szponzora a zalaegerszegi úszóklubnak. Az a cég, amely az egészségügy területén dolgozik és fejleszt, a jövőért vállal felelősséget, mondta a kft.-ről Vigh László országgyűlési képviselő. Mint hangsúlyozta, a magyar gazdaság teljesítménye kezd visszaállni a Covid és a háború előtti időszakra. Idén négy százalék körüli gazdasági növekedéssel számolnak, amely a beruházásokra is ösztönzőleg hat majd.

Megkezdődött Zalaegerszegen a Tomori Pál utca, valamint a Szent László utca József Attila utcáig terjedő szakaszának helyreállítása

Összesen 289 méter hosszban újítják fel az útburkolatot, emellett a Tomori utcában 19, míg a Szent László utcában 16 parkolót alakítanak ki. A bruttó 100 millió forintba kerülő beruházást a Kovács Károly Városépítő Programból finanszírozza a város önkormányzata. A két utcát érintő beruházás két szempontból is jelentős. Egyrészt szolgálja az arányos városfejlesztést, másrészt a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház mindennapi működéséhez járul hozzá a parkolóhelyek kialakításával, hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester a beruházásról tartott sajtótájékoztatón. Emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat minden támogatást igyekszik a kórháznak megadni. A szakemberlakások, az elektromos autók és a parkolókártyák biztosítása mellett megállapodtak abban is, hogy jelentősen növelik a kórház körüli parkolóhelyek számát. Korábban a Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnokának építése során 45 új parkolót létesítettek a Zárda utcában, majd 20-at a Mátyás király utcában. Most 35-öt alakítanak ki a Tomori, valamint a Szent László utcában, amellyel 100-ra növekszik a kórház körüli várakozóhelyek száma.

Jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a nagykanizsai kórházban

A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház az elmúlt egy évben jelentős mértékben fejlődött állami, pályázati, alapítványi, illetve saját forrásból. Dr. Brünner Szilveszter főigazgató-főorvos elmondta: 227 millió forintos állami támogatással beszereztek egy új, 128 szeletes CT-berendezést, amely a korábbinál sokkal gyorsabban működik, alacsonyabb a pácienseket érő sugárterhelés, és jóval részletesebb képalkotásra képes. A szállító cég felújította a CT-helyiséget is, a bútorzatot pedig a „Kanizsai Dorottya Kórházért” Alapítvány jóvoltából kicserélték, valamint kifestették az egész röntgenosztályt. A koronavírus-járvány lecsengését követően a kórház speciális, mosható, mikroorganizmusokat taszító festékkel teljesen kifestette a központi műtőjét. Saját költségvetésből kialakítottak a sebészeti osztályon egy hatágyas posztoperatív ébredő részleget. Az ellátó személyzet munkáját nagyban segítő központi monitorrendszer állt működésbe a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, illetve a neurológiai osztály hatágyas stroke-őrzőjében és a kardiológiai osztály koronáriaőrzőjében is. Fizioterápiás eszközöket vettek a mozgásszervi és rehabilitációs osztályra és folyamatban van egy központi légkondicionáló rendszer kiépítése a sebészeti osztályon. Novemberben megnyílt a krónikus belgyógyászaton korábban kialakított hospice osztály. Itt a végstádiumú daganatos betegek méltó körülmények közötti ápolását, fájdalomcsillapítását és táplálását végzik, a megyében egyedülálló módon, foglalta össze a fejlesztéseket dr. Brünner Szilveszter.