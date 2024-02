Az idei tanévben is több kémia versenyen megméretteti tudását. Rebeka szívesen versenyez, szereti a kihívásokat, főként, ha kémiáról van szó. Három, több fordulóból álló versenyen indult az idén, mindegyikre sokat készül, lelkesen gyakorol, kísérleteket, laborgyakorlatokat végez. Felkészülésében Török Károlyné tanárnő segíti. A Szebenyi Mária kémia emlékversenyt a nagykanizsai Soós Természettudományi Tehetségműhely szervezi. Célja a természettudományos tehetségek támogatása, a versenyszellemű diákok egyéni gondolkodásának segítése. Rebeka ezen a versenyen tavaly kategóriájában első helyezést ért el, idén jelenleg zajlik a verseny, amelyből már több fordulót sikeresen teljesített.

– Hetedik osztályosként azonnal megtetszett a kémia tantárgy, lenyűgöztek az eszközök, a kísérletek, és az elmélet is jól ment – mesélte határozottan Betlehem-Simon Rebeka. – A tanárnő kémia iránti szenvedélye átragadt rám, ez lendít előre a versenyeken is. Élvezettel vetem bele magam az újabb kihívásokba. Bár sokan mumus tantárgyként tekintenek erre, viszont engem nagyon érdekel minden. A szabadidőmben gyakran forgatom a szakkönyveket, szeretem beleásni magam a tudományba és új lehetőségek után kutatok.

Fotó: Szakony Attila

Az Oláh György országos középiskolai kémiaversenyen is indult a diák, melynek lebonyolítója a BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium. A viadal két levelező fordulóból, valamint egy fővárosi zárthelyi döntőből áll. Rebeka bejutott az országos döntőbe, ami március 1-jén és 2-án lesz. A döntőben a II. forduló legjobbjai, összesen 40 fő vehet részt. A Piarista iskola diákjának a zárthelyi döntőben egy feladatlapot kell megoldania önállóan. Emellett más feladata is lesz: egy előre megadott témakört feldolgozva, otthon prezentációt kell készítenie, melyet szakmai zsűri pontoz. Rebeka kiválasztotta a témát is, ez pedig a Kolloidika a tejiparban. Sőt a helyszínen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a laborban is bizonyítania kell.

És ezzel még nincs vége a sorozatnak. A Magyar Kémikusok Egyesülete kémiatanári szakosztálya és a Debreceni Egyetem meghirdette az Irinyi János országos középiskolai kémiaversenyt, melyen Rebeka, kategóriájában a legjobb eredménnyel, bejutott a vármegyei fordulóba. Ezen a versenyen, ami február 29-én lesz – egy nappal a másik verseny országos döntője előtt – írásbeli és laboratóriumi gyakorlatot kell teljesítenie.

– Alig várom, hogy újra bizonyíthassak versenykörülmények között, szeretem ezt a fajta adrenalint – mosolygott a 10. osztályos fiatal. – A hosszú távú céljaim között szerepel, hogy jövőre az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) is induljak kémiában. Nem az eredmények miatt járok versenyekre, hanem tényleg érdekel a tudomány, szeretnék belőle minél többet tudni. Az érettségi után pedig gyógyszerészként tanulnék tovább és azon belül is a gyógyszerkutatás érdekel a legjobban.