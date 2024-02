Németh József, Nova polgármestere elmondta: több mint két éve rendelték meg a terveket erre a feladatra, a munkaterületet e hónap elején adta vissza a kivitelező, így "áram alá" került a hegyhát.

A beruházás részleteiről a polgármester elmondta, hogy Barlahidáról kötötték be az áramot, részben földkábelen, részben pedig madárbarát légkábelen ér el a salomfai hegygerincre, ahol megtörtént a transzformátor-állomás elhelyezése és elvégezték a bekötéseket.

– Ezáltal 23 területtulajdonosnál – eddig ennyien igényelték a villamosenergia szolgáltatást – biztosított az ellátás hosszú távra – magyarázta Németh József. – Hosszabb időbe telt ennek megvalósítása, de nagy öröm számunkra. A hegyi közvilágítás kiépítését is terveztetjük már, váratóan hét darab LED-es, energiatakarékos lámpatestet helyeznek majd ki, mert nem szeretnénk fényfertőzést okozni az öko-környezetben, de szükség van a világításra, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni az arra járók.

További fejlesztések a hegyháton

A salomfai hegygerinc – ahogy a polgármester megjegyezte – egyre népszerűbb, odafigyel az önkormányzat is a területre, tavaly megújult az ott található harangláb, a villamosítás pedig egyértelműen értéknövelő beruházás. Érdeklődők is vannak többen, költöztek ide Balatonlelléről, és Budapestről is van bejelentett lakos.

– Bízunk abban is – tette hozzá –, hogy az eddig elhanyagolt részek is újra gazdára találnak. Tervezzük még, hogy az ott található szakrális műemléket, két keresztet, melyek az idők során igencsak megrongálódtak, felújítjuk pályázati forrásból vagy saját erőből.

A további, idei tervekről is szólt Németh József.

– A Magyar falu programban pályáztunk a kultúrház energetikai fejlesztésére, hőszigetelésre, nyílászárók megújítására, a világítás korszerűsítésére – mondta. – A másik pályázatot az intézményi társulással adtuk be az óvodára, ott szintén a világítási rendszer megújítására lenne szükség. Emellett a községben a főúton a déli oldali járdaszakasz rendbe tételét is szeretnénk elvégezni, az északi oldalon pedig – a hosszabb távú tervek szerint – kiépül a kerékpárút Zágorhidától Hernyék, illetve Lenti irányába a hálózat részeként.