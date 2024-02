A 180 centiméter magas lánynak korábbról már ismerős volt a szépségipar világa, hiszen modellkedett, így magabiztosan mozgott a fényképezőgép előtt. Odafigyelt az alakjára, amit konditeremben formált, fitt és izmos, ami szintén a hasznára vált. A mai lányok közül egyre többen készíttetnek magukról profi fotóssal képeket, nem áll távol tőlük ez a világ.

– A példám bizonyítja, hogy nem elérhetetlen a szépségkirálynői cím sem, melynek elnyerése után sokkal több fotózás talált meg, a közösségi médiában is felfigyeltek rám – folytatta Viktória. – Többször megismertek, egy kis hírnévre tettem szert, de maradtam ugyanaz a szerény lány, aki voltam. Most kicsit átalakult az életem, inkább reklám- és egyéb videóforgatásokon vettem részt. A Tik-Tok-on is megjelenek, de ami ennél is a legfontosabb, hogy az egyik zalaegerszegi bankban elkezdtem a szakmai gyakorlatomat lakossági ügyintézőként.

A Tündérszépek 2024-es versenyre a zaol.hu portálon keresztül elérhető felületen április 21-én éjfélig lehet jelentkezni.