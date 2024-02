A program három napon keresztül várja a jelmezes művészeti iskolás diákokat. A vidám napok a Covid-időszakban indult útjára azzal a céllal, hogy egy cseppnyi vidámságot varázsoljon az iskola életébe. Baráth Adrien, az iskola igazgatója elmondta: nemcsak a diákok, de a tanárok is szívesen öltöznek be, sőt tematikus, játékos feladatokkal is várják a tanórára érkező fiatalokat.

Forrás: FAMI