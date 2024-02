Az eseményen elhangzott: Zalakaros mentőállomása a közösség szerves részét képezi. A szakemberek áldozatos munkájukkal védik a helyiek és a városba látogató turisták életét is. Az ügyeleti rendszer átalakításával a kis állomás jelentősége és felelőssége még inkább felértékelődött. A folyamatos és szakszerű ellátás azonban csak megfelelő eszközparkkal biztosítható. A Zalakarosi Fürdő mindig is elhivatott volt a társadalmi felelősségvállalás terén, ezért közel 1,5 millió forint értékben adományozott eszközöket és felszerelést a helyi mentőállomásnak, ezzel is segítve mindennapos munkájukat.

Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója elmondta: fontos, hogy a lehetőségeik figyelembevételével segítő kezet nyújtsanak. A mentőállomás vezetőjével egyeztetve olyan eszközök beszerzése valósulhatott meg, amelyek segítik az itt dolgozók munkáját. Az élet a legnagyobb kincs, az lenne a legjobb, ha ezeket az eszközöket soha nem kellene alkalmazni.

- Mindazok mellett, hogy kormányunk biztosítja a mentők alapvető működésének feltételeit, mindenfajta támogatás javítja az ellátás színvonalát, az erkölcsi megbecsülés megerősíti a lelküket, hivatástudatukat - fogalmazott Novák Ferenc polgármester. - Mai rohanó világunkban felértékelődik a társadalmi felelősségvállalás szerepe, a vállalkozások, intézmények, tehetős polgárok érzik feladatuknak, küldetésüknek, hogy jót cselekedjenek. Lehetőségeikhez mérten hozzájáruljanak a többi állampolgár egészségének megőrzéséhez, egészségügyi ellátásához. A Zalakarosi Fürdő példamutatásból jeles, amiért a teljes közösség hálával tartozik.