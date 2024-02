– Az idén könyvtárunk egy különlegességgel rukkol elő, hiszen február 14-e nemcsak a szerelmesek napja, hanem a barátságé, a kapcsolatoké, a közösségeké is – bocsátotta előre Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, majd hozzátette: – Úgy gondoltuk, hogy munkatársainkkal egy új kampányt indítunk, és így lepjük meg városunk lakóit, kicsiket és nagyokat. A település különböző pontjain, a legforgalmasabb helyeken, s az intézményegységeink környékén meglepetés-könyveket helyezünk el, hiszen február 14-e a Nemzetközi Könyvajándékozás Napja is. Szeretnénk örömet szerezni azoknak, akik az általunk összegyűjtött értékes kiadványokra rábukkannak. Reméljük, hogy így még inkább fel tudjuk hívni a figyelmet a könyvtárra, s arra, hogy jó olvasni, könyvek között lenni. Néhány szerencsés megtaláló mintegy ráadásként ajándék olvasójegyet, könyvtári beiratkozási tagságot is talál majd a fellelt kötetben, ami jó motiváció lehet arra, hogy ellátogasson hozzánk, és válogasson az állományunkból.

A csomagoláson az alkalomhoz illő címke mutatja, hogy a könyvet haza lehet vinni

Fotó: Szakál Eszter

A könyvtárosok a könyveket több műfajból választották ki. A csomagokba így szakácskönyv, reprezentatív album, kortárs szépirodalom, regény, krimi és számos gyermekkönyv is került. A borítóra egy szívet ragasztottak, melyen Boldog Valentin-napot kívánnak a megtalálónak, aki a QR-kódot leolvasva egy dalt is meghallgathat. A bibliotéka Facebook-oldalát érdemes lesz szerdán böngészni, hiszen ott plusz információkat közölnek az akcióról. Tóth Renáta elmondta még, hogy aki ezen a napon ellátogat a könyvtárba, további meglepetésben részesülhet. Ügyességét egy speciális szerencsekeréken próbálhatja ki, s ha jól pörget, különböző könyves, könyvtári ajándékokkal térhet haza.