Február 16-án, az 1935-ös ősbemutatóval azonos napon mutatták be Hunyady Sándor A három sárkány című vígjátékot a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban, melynek főszerepét Rékasi Károly színművész vendégként alakítja.

A hagyományos premier utáni fehér asztalos találkozón dr. Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója köszöntötte a fogadás résztvevőit, köztük a város megjelent vezetőit, politikusait, s az előadás létrejöttét támogató Stanka Lászlót, az EVO-KOMPLEX Kft. vezetőjét. Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében jelezte, a rendezővel, Pataki András Jászai-díjas alkotóval eddig is gyümölcsöző kapcsolat kötötte össze Zalaegerszeget. Örömét fejezte ki, hogy a darab szövegébe zalaegerszegi vonatkozású utalások is bekerültek, s arra is felhívta a figyelmet, hogy a színmű születésekor, 1935-ben, Czobor Mátyás polgármestersége idején rendezték meg a mai fesztiválok elődjének tekinthető Göcseji Hetek elnevezésű rendezvényt, amikor színi programok is a közönség elé kerültek, noha akkor még nem volt állandó társulata Zalaegerszegnek, az előadások a mai Három Kívánság étterem épületében kaptak helyet. Az előadásról szólva külön kiemelte Magyar Cecília és Ticz András színművész játékát.

Rékasi Károly, az id. Csaholyi Balázst alakító vendégművész felidézte, Zalaegerszegen volt katona, akkor a város nem lopta be magát a szívébe, de most a próbafolyamat során érezte, jól érzi magát itt és nemcsak a feladat miatt. Megtiszteltetésként éli meg az itteniek szeretetét, figyelmét, mondta.

Pataki András, az előadás rendezője a premier utáni találkozó gyakorlatát méltatta, mely országosan is ritkaságszámba megy a színházi berkekben. Szólt arról, hogy a darab fő üzenete, az összetartozás, az identitás, s az, hogy "mindig érdemes újrakezdeni ", a zalaegerszegi színre állítás során is átélhető volt, örömmel dolgozott a Hevesi Sándor Színház társulatával.