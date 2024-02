Hatalmas érdeklődés kísérte a rendezvényt, az árusok száz asztalon kínálták portékáikat. A koratavassszal és ősszel tartott regionális cserenapot 25 évvel ezelőtt szervezték meg először azzal a szándékkal, hogy összehozzák a gyűjtőket azokkal, akik valamit venni szeretnének, mondta el Czirók Dénes, a Zalaegerszegi Városi Bélyeggyűjtő Kör, tavaly óta tiszteletbeli elnöke. Mint fogalmazott, a rendezvénynek turisztikai vonzereje is van. Messze viszi Zalaegerszeg jó hírét, mert az ország minden tájáról, sőt külföldről is érkeznek gyűjtők és vásárlók.

Kínai állatövi jegyek, hazai építmények és mesefigurák bélyegeken

A városi bélyeggyűjtő kör a Magyar Posta 2023-ban kiadott tematikus bélyegsorozatait hozta el a regionális cserenapra. Dr. Babos István elnök mutatta be ezeket. Elmondta, a posta minden év elején a kínai állatövi jegyekről ad ki kisívet, tavaly a nyúl, míg idén a sárkány évéről. Neves építményként tavaly a Magyar Zene Házáról jelent meg alkalmi bélyegblokk. Megemlékeztek a tavalyi pápalátogatásról és a Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa programsorozatról. Több éve már bélyegeken köszönnek vissza az őshonos baromfifajták, illetve régi viseletek. A gyerekek körében nagyon népszerűek a tévés mesefigurák, tavaly a tv-macit láthatták viszont bélyegen. Mindig vannak különlegességek. A tavaly 100 éves Szerencsi Csokoládégyár ikonikus termékét, a macskanyelvet ábrázoló bélyegek egyike csokoládé illatú.

Sokan érdeklődtek az ezüstérmék iránt. Vadász Viktor Fonyódról érkezett a regionális cserenapra

Fotó: Antal Lívia

Ezüstérmék az Árpád-házi királyokról

Ezüstérméket és forgalmi sorokat hozott Balog Gábor numizmatikai becsüs, a Magyar Éremgyűjtő Egyesület titkára a rendezvényre. A kínálat egyik különlegessége volt a forint bevezetésének 70. évfordulójára a Magyar Nemzeti Bank által 2016-ban kiadott ezüstérme, amely fizetőeszköz is egyben. Az MNB 2021-ben indította el a legjelentősebb Árpád-házi királyokat bemutató éremsorozatát, akkor Szent István királyról, tavaly pedig I. András királyról adtak ki ezüstből is készített emlékérmet.

Az ezüstpénz mindig is érték volt, és most is az. Kuriózumnak számítanak az egy unciás, színezüst forgalmi pénzek. De mindegyikben el lehet gyönyörködni, hosszabb távon pedig nagyon jó értékbefektetés, mondta el érdeklődésünkre Hanis Attila, a Soproni Éremgyűjtő Kör elnöke.