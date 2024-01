A Balaton Színházban tartott rendezvényen dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja arról is beszélt, eseménydús esztendőt hagytunk magunk mögött, s 2024-ben is lesz teendő bőven, hiszen választási év van előttünk, és nemcsak az önkormányzatok, hanem az Európai Parlament összetétele is megváltozhat.

– Itthon a konzervatív erők helyzete szilárd, de ennek magtartása és erősítése a feladatunk, emellett ráférne az EU-ra egy alapos megújulás – fogalmazott dr. Sifter Rózsa, hozzátéve: az elmúlt esztendő egy jó hír bejelentésével zárult, a kormányzati döntés szerint folytatódik az M76-os út építése. Vagyis az M7-es autópályát és Zalaegerszeget összekötő gyorsforgalmi út befejezése idén megkezdődik, s ez nemcsak a megyeszékhely, hanem „az egész vármegye szempontjából fontos, hiszen ezzel Zala még jobban rákapcsolódik az ország közlekedési vérkeringésére”.

Manninger Jenő: 2023 is nehéz év volt, ám több beruházás is befejeződött, vagy éppen elkezdődött Keszthelyen

Fotó: Péter B. Árpád

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere megköszönte dr. Kató Csabának, a kórház eddigi főigazgatójának áldozatos munkáját, aki az életkorra vonatkozó szabályok miatt köszönt le posztjáról, de orvosi tevékenységét tovább folytatja az intézményben. Utóda, megbízottként, dr. Gitt Andrea lett.

A városvezető kijelentette, 2023 is nehéz év volt, amelyben számos racionalizálási intézkedést kellett meghozniuk, ám emellett több beruházás is befejeződött, vagy éppen elkezdődött – s nem csupán a városban, hanem például a Festetics-kastélyhoz kapcsolódóan is. Kiemelte, tavaly nőtt a Keszthelyen töltött vendégéjszakák száma, és ezzel a város visszakerült Magyarország turisztikai térképére.

Ebben szerepe van a kormányzat Kisfaludy-programjának, a Helikon Szálló újranyitásának, illetve a Sirius Szálloda megépülésének is, szögezte le Manninger Jenő, aki szerint az önkormányzati rendezvények is növelték a Balaton fővárosának vonzerejét, amelyhez a városmarketing is hozzájárult.

Szerinte fontos momentum volt, hogy utcát neveztek el Reischl Imréről, befejeződött a református templom megújítása, illetve az is, hogy testvérvárosi megállapodást kötöttek Batumival. Dr. Iglódi Endre összeállítása révén pedig Keszthely 2023-as sportsikereit sorolta, amelyben magyar bajnoki címek és érmek is szép számmal találhatók.

Az újévköszöntő fogadáson Pekár Zsuzsanna és Farkas Berta varázsolta el a résztvevőket

Fotó: Péter B. Árpád

A fogadáson Pekár Zsuzsanna hegedű- és Farkas Berta zongoraművész egy-egy Brahms-, Piazzolla- és Queen-szerzeményt adott elő, zongorán és hegedűn.