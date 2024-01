Az infokommunikációs projektek és a Smart City program megvalósítását tanácsnokként felügyelő Galbavy Zoltán által összeállított anyag egyebek mellett szólt az okos közvilágítás kiépítéséről. A városban még fellelhető 2953 darab hagyományos nátrium- és higanygőz, valamit kompakt fénycsöves közvilágítási lámpatest közül az első ütemben a legnagyobb fogyasztásúakat cserélik ki, 1296 darabot. A most zajló korszerűsítés a közlekedési csomópontok és az egyes városrészek egységes megvilágítottságára koncentrál. A fejlesztés részeként lecserélendő 1296 lámpatest helyett meleg fényű LED-es világítótesteket szerelnek fel. Ezek vezeték nélkül, központilag vezérelhetők, erre a célra web-alapon működő HDMR Smart City rendszert hoznak létre. Ebbe lesz integrálható az AquaCity környezetében az a 75 világítótest is, amelyekre mozgásérzékelő rendszert telepítenek egy körzetvezérlővel. A központi távfelügyeleti felület alkalmas lesz a világítási rendszer teljes távvezérlésére mind egyedi, mind csoportos szinten. A zalaegerszegi közvilágítás most megvalósuló energiahatékonysági fejlesztése 61,471 kW teljesítménycsökkenést és évente 245 ezer Kwh energiamegtakarítást eredményez.