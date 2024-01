Az említett helytörténeti nevezetességek akvarellel és filctollal születtek alig egy hónap alatt, avat be a műhelytitokba Molnár Éva, aki szabadidejében autodidakta módon alkot. Már több alkalommal dolgozott együtt az egyesülettel, az általuk kiadott kiadványokat színesítik rajzai. Papp Tamás egyesületi elnök érdeklődésünkre elmondta, régóta szerette volna megvalósítani ötletét, miszerint igényes grafika formájában örökítsék meg az adott település műemlékeit, jellegzetes tereit, intézményeit. Elsőként az egervári könyvjelzőket nyomtatták ki, de már folyamatban vannak a tárgyalások, hasonlóak készülnének Zalaegerszeg helytörténeti nevezetességeiről. Azon már QR-kódok is szerepelnek, amivel az adott épület történetéről tudhatunk meg többet. Ezzel az akcióval egyúttal az olvasást szeretnék népszerűsíteni, mondta Papp Tamás, aki reméli, hogy több zalai település is él a lehetőséggel.

Gyerkó Gábor egervári polgármester arról tájékoztatott, ezentúl minden szeptemberben eljuttatják az első osztályos diákoknak a helyi értékeket ábrázoló könyvjelzőket. Egyúttal köszönetet mondott az egyesület által felajánlott képekért, amiket a helyi intézményekben helyeznek majd el.