A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány tíz éve hozta létre a Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) tehetséggondozó programot minden humán élettudományi felsőoktatással rendelkező város (Budapest, Pécs, Debrecen, Szeged) részvételével. Mára az országban a kormány támogatásával, 6 Országos Képzési Központ, 21 – közöttük a kanizsai Batthyány Lajos Gimnázium - Területi Képzési Központ, valamint 150 partneriskola működik.

Fotó: Szakony Attila

A részletekről Tulok József, az NTA Nagykanizsai Képzési Központ vezető tanára beszélt. Elmondta: a program rövid távú célkitűzése az orvosi pálya, egészségügyi, gyógyszerész, biológus szakma, illetve az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő tehetséges fiatalok felkarolása, tudományos munkájuk támogatása, a tudós életpályamodell vonzóvá tétele, s hosszabb távon a fiatalok Magyarországon tartása.

Fotó: Szakony Attila

– A program oktatási folyamatainak újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig az egyetemen át a tudóssá válás lépcsőfokain – folytatta. – Megismerhetnek olyan módszereket, amelyek betekintést nyújtanak a legmodernebb orvostudományi kutatások folyamatába és az érdeklődők be is kapcsolódhatnak ezekbe. A belépés regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően a jelentkezők úgynevezett Szent György-i diákok lesznek. A programokat átlagosan havi egy-két alkalommal tartjuk meg az NTA Nagykanizsai Területi Képzési Központ bázisiskolájában, a Batthyány-gimnáziumban, jelenleg 78 tanuló részvételével. Csatlakozott még a Mező-gimnázium és a Piarista-gimnázium is. Munkánkat a kanizsai önkormányzat szintén jelentős összeggel támogatja.

Középiskolai Képzési Program (KKP) Az NTA képzési programjának első eleme a középiskolás korosztályra fókuszál. A Középiskolai Képzési Program szakmai hátterét egyrészt a hazai biológia- és kémiaoktatás tehetséggondozó hagyományai, másrészt a sikerre vezető külföldi példák jelentik. A hazai tehetséggondozásban egyedülálló kezdeményezés újdonságát az adja, hogy a középiskolában dolgozó szakemberek fejlesztési tapasztalatait ötvözi az egyetemi oktatói kar szaktudásával. Ez lehetővé teszi egy újszerű oktatási forma bevezetését, amelyben a korszerű szaktudományos tartalom a legkiválóbb didaktikai módszerek segítségével biztosítja több száz fiatal érdeklődő diák számára azt, hogy betekintést nyerhessenek a legmodernebb orvosbiológiai kutatások folyamatába és az érdeklődők be is kapcsolódhassanak ezekbe. A program képzési tervében egyrészt szerepel önálló ismeretfeldolgozás, csoportos előadások és ehhez kapcsolódó beszélgetések, konferencia részvétel, valamint több helyszínen végezhető laboratóriumi gyakorlatok. (forrás: edu-sci.org)

Tulok József hangsúlyozta, a természettudományokra nyitott fiatalok jelentős plusztudásban részesülhetnek, hazai és nemzetközileg elismert kutatók tartanak számukra előadásokat. Laboratóriumi gyakorlatokon vehetnek részt, ahol a diákok többek között elsajátítják a mikroszkópok, automata pipetták, bonceszközök önálló használatát. De találkozhatnak például PCR készülékkel, spektrofotométerrel is, valamint eljuthatnak a Szegeden évente kétszer megrendezett Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozójára.

Hozzátette: a gyakorlatok, előadások többségének helyszíne is a Batthyány-gimnázium, de további érdekes foglalkozásokra is sor kerül az Országos Képzési Központokban, illetve a nagykanizsai és a zalaegerszegi kórházban. A Középiskolai Képzési Program sikerét bizonyítja, hogy sok tanulónak sikerül a területi központokból bekerülnie az Egyetemi Képzési Programba. Céljuk minél több diák érdeklődését felkelteni és fenntartani velük a jó kapcsolatot. Törekednek arra, hogy a jövőben is felkészült, munkájukat hivatásnak tekintő orvosok, biológusok, vegyészek, gyógyszerészek, tanárok dolgozzanak itthon, Magyarországon.