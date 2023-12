A falu evangélikus templomában Adventi éneklés címmel tartott hagyományos programot a helyi német nemzetiségi önkormányzat. Unger Ilona elnök elmondta: harmadik éve kézműves-foglalkozás is kiegészíti az estet, amit a Közösen Gyermekeink Jövőjéért Egyesülettel karöltve rendeznek meg az evangélikus „Kultúrpajtában”. Itt a gyertyamártás volt a legizgalmasabb foglalatosság, de készültek karácsonyi és adventi díszek is. A programban felléptek a szepetneki Királyi-iskola német nyelvet tanuló diákjai (a képen), valamint a horvát Veseli Zbor kórus, illetve a Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület énekkarai is. A rendezvénynek több mint tíz éve visszatérő vendégei Nagykanizsáról az evangélikus, illetve a református gyülekezetek kórusai is.

BBFotó: nemzetiségi önkormányzat