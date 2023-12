Persze készíthettünk valami újat is. Ebben receptek sokasága lehet a segítségünkre, de mi magunk is ötletelhetünk. Rugaszkodjunk el a receptek sorba szedett hozzávalóitól és mennyiségeitől. A receptek legyenek csak fogódzkodok. Ha hiányzik valami, szükségtelen boltba szaladnunk. Nézzünk inkább körül, mit találunk a spájzban vagy a hűtőben. A nagy falatozások után, között lepjük meg magunkat könnyedebb ételekkel. Egyik kedvencem a prósza, igen, jól hallják, olvassák, amely attól lesz könnyed, hogy nem krumpliból, hanem cukkiniból készítem. Találtam a hűtőben két kisebb darabot, amit héjastul reszeltem le almaszerelőn, hogy a kisütött prószában legyen egy kis zöld szín. Miután volt két almám, azokat is belereszeltem meghámozva a keverékbe. Mindig teszek bele egy negyed vöröshagymát is, hogy feldobja a lisztes keveréket. Aprításához nagy segítség a fokhagymareszelő, ráadásul így jobban kijön az íze. Nem szoktam kefírt vásárolni, de görög joghurt és tejföl mindig van otthon. Így ezekből teszek kétharmad-egyharmad arányban a kevert tésztába. Jöhet a búzaliszt, olyan mennyiségben, ahogy kívánja. Mivel volt egy kis maradék kukoricalisztem, azt is beleszórtam. Sóztam, borsoztam. A színe miatt pici kurkuma is került bele, illetve kápia paprikából apró, vékony, piros szeletek.