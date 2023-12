A nyitvatartási idő alatt, 9 és 13 óra között Pálfi Dénes könyvtáros vezetésével meg lehet tanulni gólyalábon járni, amit az óvodák és iskolák már beépítettek mozgásos tevékenységeik közé. A bibliotékában szeretnék, ha mindenki megismerné az újabb generációk tagjai közül is a gólyalábazás örömét. Hétköznapokon könyvtárlátogatásokhoz kötött programként is ajánlják. Aztán 10 órától Kardos Ferenc könyvtáros tartja a Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy éppen kisebb baráti társasággal menne, szeretettel várják. Majd 11 órától ismét Kardos Ferenc várja azokat, akik az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásaira kíváncsiak. Ez kiváló lehetőség régi folyóiratok, dokumentumok, újságok olvasására. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes a könyvtárban. Szó lesz a tudománytár feltételeiről és használatáról. Ráadásul a bibliotéka minden nagykanizsai újságot elérhetővé tett a "nagykar" című honlapján, ezek másutt nem is elérhetők. Hosszú ideig nem volt azonban Nagykanizsán újság. Ezt pótolta a Zalai Hírlap. Most a Zalai Hírlap is elérhető olvasóik számára, kizárólag a könyvtárban. Sőt ezúttal lehetőség lesz részt venni a Tarnóczky klub foglalkozásán is, ahol továbbra is várják a régi kanizsai képeket és dokumentumokat a látogatóktól, akiknek adománya ezáltal a város történeti emlékezetének részévé válhat.