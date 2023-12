A karácsonyi készülődés részét képezi a számos ünnepi sütemény elkészítése és a hagyományos fogások megfőzése. Az ünnepi étkezésekre jellemző, hogy nehezen tudjuk abbahagyni az étkezéseket, ami túlevéshez vezethet. A helyzet elkerüléséhez adott tanácsokat dr. Faricsné Hári Vera, a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház vezető dietetikusa.

- Túlevésről akkor beszélünk, amikor többet eszünk annál, mint amennyi a szervezetünk táplálásához szükséges - mondta a szakember. - Ennek lehetnek rövid és hosszútávú hatásai is. Rövidtávú hatásai gyomor-, és emésztőszervrendszeri panaszokkal jár, ilyen a hasfájás, a puffadás, a gyomorégés és hányinger. Amennyiben a túlevés gyakran előfordul annak komolyabb egészségügyi hatásai is lehetnek. Például elhízás, szív-, és érrendszeri megbetegedések, magas vérnyomás, reflux, krónikus emésztési zavarok.

Dr. Faricsné Hári Vera szerint mindezt elkerülhetjük, ha már tudatosan figyelünk rá. Talán a legfontosabb, amit tehetünk, ha figyelünk testünk jelzéseire és amikor azt érezzük, hogy jóllaktunk, abbahagyjuk az evést. Ehhez hozzákapcsolódik a nyugodt étkezési körülmény is, hiszen, ha valami elvonja figyelmünket, már nem figyelünk a jelekre. Fontos, hogy lassan étkezzünk, hiszen nagyjából 20 perc mire gyomrunk üzenetet küld az agyunknak a jóllakottságról.

- Egyszerre mindig kis falatokat együnk, melyet alaposan megrágunk, ezzel is segítve emésztésünket - folytatta. - A második adag előtt érdemes várni pár percet, hogy eldöntsük valóban éhesek vagyunk-e, vagy csak a „szemünk” kívánja. A túlevés elkerüléséhez fontos a vízzel való hidratáltság is, mivel gyakran a szomjúságérzetet keverjük az éhség érzettel, valamint a megfelelő hidratáltsági állapot kontrollálja az éhséget is. Az ünnepek alatt se feledkezzünk meg a megfelelő rostbevitelről zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű termékek fogyasztásáról, hiszen ezek hosszabb ideig megőrzik a jóllakottság érzetet. A zsíros ételek emésztése több ideig tart, így túlevés esetén a panaszok is több ideig jelen lesznek, így ezek fogyasztásakor fokozottan figyeljünk a mértékletességre és zsírszegény konyhatechnológiai eljárásokat alkalmazni.

A dietetikus arra is adott ötletet, hogy mit tegyünk akkor, ha nem tartottuk be a szabályokat és úgy érezzük megtörtént a baj.

- Semmiképpen ne feküdjünk le, mivel vízszintes testhelyzetben a gyomortartalom könnyen visszajut a nyelőcsőbe - ajánlotta. - Helyette maradjuk ülő vagy éppen álló testhelyzetben. A legjobb, ha elmegyünk egy lassú sétára, amivel serkenthetjük emésztésünket és segít kiegyenlíteni vércukor szintünket. Viszont megerőltető, kemény edzésformákat és a futást kerüljük, mivel ilyenkor a vér az alsó végtagokba kerül a gyomor helyett, ami lassítani fogja emésztésünket. Túlevés után a lassú, kis kortyokban igyuk a vizet, ami segíthet a kellemetlen panaszokon. Kerüljük a szénsavas italok fogyasztását, mely csak ront a helyzeten.

Figyelmeztetett: a gyakori, sorozatos túlevés hátterében azonban falási zavar vagy túlevéses zavar is állhat, mely egy súlyos étkezési rendellenesség. Ennek hátterében gyakran lelki okok állnak, ha ilyet tapasztalunk kérjünk segítséget és mindenképpen forduljunk orvoshoz és pszichológushoz.