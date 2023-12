Némethné Varga Anita köszöntötte a vendégeket és a falubelieket először. Elmondta, hogy az önkormányzat figyelemmel kíséri a településen élők szociális helyzetét és különféle ellátásokkal segíti őket. Az önkormányzat költségvetése lehetővé tette, hogy az energiaválság hatásainak enyhítésére pénzbeli támogatást nyújtson a helyieknek. Emellett ajándékcsomaggal készültek a családoknak. A polgármester beszámolt az önkormányzat munkájáról is, mint mondta: saját forrás hiánya miatt a pályázati lehetőségeket igyekeznek megragadni és olyan fejlesztéseket megvalósítani, melyek fontosak az ott élőknek. A Magyar falu program keretében az autóbusz-forduló felújítására közel 8 millió forintot nyertek el és a munka el is kezdődött, mely megvalósításával a közlekedési feltételek javulnak és szépül a falukép. Pályáznak falugondnoki autóra is, amennyiben ez sikeres lesz, elindítják a falugondnoki szolgálatot. Arról is beszélt Némethné Varga Anita, hogy idén tervezett rendezvényeiket is megtartották, majd köszönetet mondott a támogatóknak, a helyi képviselőknek, dolgozóknak és mindenkinek, aki segítette a település működését. A rendezvény megtartását támogatta Lentiből a városi könyvtár is, a vármegyei könyvtárellátási szolgáltatási rendszeren keresztül.

A továbbiakban pedig az ünnepi várakozással kapcsolatos gondolatait osztotta meg a résztvevőkkel a polgármester, úgy fogalmazott, hogy a karácsonyt az emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti meg a többi naptól.

Vigh László országgyűlési képviselő gratulált a falu vezetőinek a rendezett településhez és kérte a helyieket, hogy segítsék az önkormányzat munkáját, illetve támogatásáról biztosította a közösséget. Az ünnephez kapcsolódóan pedig az egymásra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet.

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is szólt a rendezvényen az ünnep kapcsán a hitről és az adventi várakozásról. A hangulatos karácsonyi műsorról a Kalimpa Zenekar gondoskodott.