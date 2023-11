A nyílt versenyt egy európai fagylaltkészítőknek szóló magazin hirdette meg az érdeklődők számára. A viadal elődöntőjébe mogyoró és mangó kategóriában lehetett nevezni, ahonnan a 6-6 legjobbat választották ki a döntőbe. A legjobbak csatájában pedig kizárólag eperfagylalttal lehetett szerepelni. Ezt a mezőnyt is elfelezték, így csak a legjobb hat mérkőzhetett meg az óriási kupáért és a tűzpiros robogóért.

– Az elődöntő zsűrijében olasz szakemberek, míg a döntőben magyarok is kóstoltak – mondta Wilheim Dávid. – A 2019-es év fagyijának választott Piemont királya elnevezésű fagyit alakítottam át, krémesebbre hangoltam, ami tetszett a zsűrinek. A csurgói eperföldről vásárolt gyümölcsöt saját kezűleg dolgoztam fel. Sokak különféle alapanyaggyártók pürésített termékét használták, persze ezek is magas minőséget képviselnek, natúr módon állítják össze ezeket is.

A győztes a tűzpiros robogóval

Fotó: Benedek Bálint

Dávid szerint nem mindegy, milyen fajtájú epret használ a fagylalthoz. Sok keresgélés és a hűvös édességhez passzoló ízjegyek alapján a Clery eper mellett tette le voksát. A gyümölcs kevésbé látványos, viszont mint a példa is mutatja, jó harmóniákat sikerült kinyernie belőle. A szezonban mintegy 300 kilogrammot vásárolt, melyet lefagyasztott és abból alkotta meg ősszel a finomságot.

– A Grand Prix Gelato következő versenyét Stuttgartban rendezik február elején, ahová kvalifikáltam magam – mondta. – Ott már csak mangó ízzel lehet nevezni és egy Fiat 500-as lesz a fődíj.