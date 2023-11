A kultúrházban kora délután várták a vendégeket az önkormányzat rendezvényére, ahol elsőként Péntek Katalin polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondta el ünnepi gondolatait.

Pácsonyi Imre arról beszélt, hogy az ősz érdekes évszak, ilyenkor nemcsak a rossz idő miatti melankólia, szomorúság jut eszünkbe, hanem a falun élő ember a betakarítás, a kert terményeinek begyűjtése révén egyfajta elégedettséget is érez. Az ősznek az idősekkel is van kapcsolata, az életkor ezen szakasza a problémák, nehézségek mellett meg is örvendeztet, hiszen az idősebbek bölcsességük birtokában más szemlélettel látják a világot és néznek vissza életútjukra.

A gyorsan változó világból egy üzenetet is kiemelt a megyegyűlés alelnöke, mint mondta: manapság az emberi kapcsolatok nem jó irányba haladnak, a fiatalabbak nem adnak elég időt időseiknek, ezért azt kívánta, hogy legyen idő a szépkorúakra a családban és a közösségben egyaránt, legyen idő arra, hogy meghallgassák őket és átvegyék azt, amit tőlük kaphatnak.

Az ünnepségen az alelnök külön ajándékkal köszöntötte a rendezvényen megjelent legidősebb hölgyet és urat, ez alkalommal Szabó Ferencnét és Luter Lászlót.

Ezután kulturális műsor kezdődött, fellépett a helyi népdalkör, Kaczor Feri, a Zalaapáti Harmonikazenekar, majd vendéglátással zárták a programot.