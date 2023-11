A találkozóra az egész megye területéről: Nagykanizsáról, Keszthelyről, Lentiből, Zalaegerszegről és a környező falvakból érkeztek sorstársak.

- Elsődleges célunk a látásproblémákkal küszködő tagtársaink körében az egészséges életmód népszerűsítése, az egészségtudatos magatartás erősítése, a betegségmegelőzés fontosságának tudatosítása. Szeretnénk információt biztosítani a látást érintő friss tudományos kutatásokról, a lehetséges gyógymódokról, a mindenkit érintő általános orvosi eredményekről, s tájékoztatást nyújtani az egészségügyi ellátás változásairól - fogalmazott Choma Balázs, a vármegyei és a kistérségi egyesület közös elnöke.

Vincze Luca vezető mentőtiszt az új orvosi ügyeleti rendszerről szolgált részletes információkkal, majd válaszolt a kérdésekre

Az egyik legaktuálisabb egészségüggyel kapcsolatos nóvum az új orvosi ügyeleti rendszer, amelyet immár Zalában is bevezettek. A változásról Vincze Luca megyei vezető mentőtiszt tartott előadást, hangsúlyozva, hogy az ellátást továbbra is háziorvosok biztosítják, a szervezésben pedig igyekeztek a leglogikusabb megoldásokat választani, megtartani a korábbi bevált, megszokott ügyeleti helyeket. A kérdésekre válaszolva a zalaegerszegi, a nagykanizsai, a keszthelyi és a lenti orvosi ügyeletről részletes információt is kaptak az érdeklődők, akárcsak a "gondosóráról", amelynek az időskorúak mellett a fogyatékkal élők is hasznát vehetik.

S ha már vezető mentőtisztet hívtak előadónak, Vincze Luca gyakorlati bemutatóval egybekötve megtanította a találkozó résztvevőit az újraélesztés módszerére. Mint mondták: bármikor előfordulhat, hogy embertársuk élete azon múlik, képesek-e segíteni rajta, s ennek ne legyen akadálya, hogy csak gyengén vagy egyáltalán nem látnak.

Svastits Ramóna, a zalaegerszegi egyesület tagja is begyakorolta az újraélesztés mozdulatait

Dr. Szabó József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, alvásterapeuta gyakori előadó a látásfogyatékosok rendezvényein - szinte tiszteletbeli egyesületi tagnak számít, jegyezte meg bemutatása kapcsán Choma Balázs. Ezúttal az alvászavarokkal kapcsolatban tartott előadást, leszögezve, a gyógyszeres kezelés legyen mindig az utolsó a sorban. Hiszen az alvást zavarhatja más, kezelésre szoruló betegség, vagy, mint legtöbbször, pusztán rossz szokások, körülmények következménye. S ha már terapeuta: meg is tanította a jelenlévőket egy nála jól bevált alvásjavító mozgássorra - egy széken ülve először gyors, majd egyre lassuló ütemben váltott kézzel csapkodta a combjait.

Dr. Szabó József az alvászavarok okairól, gyógymódjairól tartott előadást

Szerencsére ettől senki sem merült mély álomba, sőt, a találkozó közös ebéddel folytatódott és baráti beszélgetéssel, az ünnepi programok megtárgyalásával zárult.