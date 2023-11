Papp Gábor polgármesterhez Miklós Beatrix, a Hungarikum Programiroda hévízi vezetője, a város turisztikai egyesületének elnöke, Kiss László esperes-plébános és Szalontai István pókaszepetki plébános, korábbi hévízi káplán csatlakozott.

A delegáció első útja Rómában a Falconieri-palotába vezetett, ahol hungarikumkiállítást rendeztek, amelyen Magyarország kincseit – köztük Hévíz értékeit – mutatták be. Itt, meghívott vendégek előtt Papp Gábor szólt a Hévízi-tóról és a hagyományos fürdővárosi gyógymódról, illetve az egyedülálló kezelésekről, vizsgálatokról, valamint a város és környéke kikapcsolódási lehetőségeiről is. A polgármester a fejlesztéseket is bemutatta előadásában.

Papp Gábor és Kiss László a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorában is nyilatkozott

Forrás: ZH

A küldöttség ellátogatott Vatikánvárosba is, ahol mások mellett Vértesaljai Lászlóval, a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőjével találkozott s beszélgetett: hitről, értékekről és persze Hévízről.

– Tartalmas napok voltak ezek, amelyek segítették céljaink elérését – mondta a látogatás után Papp Gábor. – Bővíteni akarjuk ugyanis azon országok palettáját, ahonnan Magyarországra és benne célirányosan Hévízre jönnek a turisták, vendégek. A hungarikumkiállítás sokak figyelmét felkeltette Olaszországban is.