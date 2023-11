„A hamarosan induló kardiológiai-szívsebészeti centrum regionális feladatokra szerveződik, ezen belül elsődlegesen megyénk lakosságának soron kívüli ellátására. Az ezzel kapcsolatos kérdések megvitatására két alkalommal találkoztak a zalaegerszegi, nagykanizsai és keszthelyi kórház ez ügyben illetékes szakemberei. Mi dr. Schmidt János osztályvezető főorvost (Keszthely) kérdeztük: mi a három kórház közötti megállapodás lényege? – Jelenleg a szívműtétre szoruló betegek várakozási ideje borzasztóan hosszú. (…) Keszthelyen a betegeinket úgy készítjük fel, hogy már Zalaegerszegen fognak műtétre kerülni. A három kórház közti megállapodás ehhez rendkívül kedvező megállapításokat rögzít.” (Zalai Hírlap, 1994. október 18.)

A Zalai Hírlap 1994. november 9-ei száma számol be az első zalaegerszegi szívműtétről: „Amiért oly sokan küzdöttek orvosok, vezetők, ápolók, amit oly nagyon vártak a zalai betegek, az tegnap valósággá vált: délelőtt a Zala Megyei Kórház központi műtőjében megtörtént az első szívműtét. Dr. Papp Lajos professzor és csapata egy kanizsai fiatalasszonynál végzett el egy úgynevezett extrakorporális, azaz nyitott szívműtétet, ami a legnagyobb beavatkozások közé tartozik. A műtét időpontját aszerint határozták meg, amikor már teljesen biztos körülményeket tudtak garantálni a beavatkozás érdekében. Még hétfőn is érkezett több kulcsfontosságú műszer. Az operáció idejére leállították a szívműködést, zárták a beteg pitvari sövényhiányát, majd a műtét befejeztével újraindították a szívet. A beteget délelőtt 9 órakor tolták be a 6-os műtőbe, és az operáció végeztével, délután fél kettőkor vitték át a kardiológiai és szívsebészeti intenzív részlegre. Estére már teljesen fel is ébredt a fiatalasszony, kezét mozgatta, kommunikálni tudott.” A zalai egészségügy története kedvéért pedig álljon itt a műtét kiírása: „Műtét: ASD II. Mitrális insulfgr. II. Operál: prof. dr. Papp, Asszisztens dr. Alotti, dr. Bátfai és dr. Kecskés. Aneszteziológus dr. Varró Margit, asszisztensek Paksáné és Pestiné. Transzfúzió dr. Varga. Műtőasszisztens Bolváriné, cardiotechnika Hatlaczki."