A városvezető kiemelte, a szociális területen dolgozók munkája abban áll, „hogy a testi és lelki tekintetben rászoruló embertársaink ne váljanak kiszolgáltatottá, áldozattá, és könnyebb legyen egy kicsit az életük”. Úgy fogalmazott, a Covid-időszak még inkább rájuk irányította a figyelmet: azokra, akik a család mellett – vagy olykor helyette – törődnek sokakkal.

Fotó: Péter B. Árpád

– Megpróbálunk a szociális területen mindent biztosítani, legyen szó családsegítésről, az idősek otthonáról, házi segítségnyújtásról, beteggondozásról, étkeztetésről – hangsúlyozta lapunknak Papp Gábor. – Nagyon sokrétű a kollégák feladata, s azt gondolom: országos szinten nézve jó körülményeket tudunk biztosítani az ellátottaknak. Hozzám pedig soha nem érkezik panasz e területtel kapcsolatosan, sőt: a dicsérő szavak sem ritkák.

Varga András, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (TASZII) vezetője kijelentette, igyekeznek a sokféle segítő terület összhangját és egymásra épülő egyensúlyát megteremteni, s persze, a munkatársakra is figyelnek.

A Teréz anya-intézmény munkatársai Hévízen és Cserszegtomajon körülbelül ezer embert segítenek

Fotó: Péter B. Árpád

– Van is egy hivatás erre: a segítők segítője, a szupervízió, amellyel rendszeresen élnünk kell. Egyrészt ez kötelezettségünk is különböző továbbképzések által, de mi akkor is szeretünk ehhez folyamodni, amikor úgy érezzük, hogy a csapat kicsit elfáradt, túlterhelt. Ilyen volt például a Covid időszaka, amikor rendkívül kimerültek voltak a kollégák – fogalmazott Varga András.

A TASZII Hévízen és Cserszegtomajon körülbelül ezer embert segít, különféle szociális szolgáltatásokkal.