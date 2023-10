A szakember arról beszélt, a NÖF célja, hogy a Festetics-kastély több napos attrakcióként jelenhessen meg, amely egész évben kiemelkedő vonzerőt kínál a térség turizmusában. Elmondta: a fejlesztések között kiállítások felújítása, történelmi játszóház kialakítása és múzeumpedagógiai foglalkoztatótér létrehozása szerepel, emellett autentikus program- és rendezvénykínálatot szeretnének nyújtani az ide érkezőknek.

– A fejlesztések távlati célja a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott vízió elérése – szögezte le Farsang Csaba. – Ez alapján 2030-ra a keszthelyi Festetics-kastély a Balaton történelmi miliőjű, négyévszakos élményparkja és így a térség TOP 5 családbarát attrakciójának egyike lesz, amely többnapos minőségi turisztikai élményt kínál a látogatóknak.

Az ügyvezető-helyettes hozzátette, kiemelten fontos, hogy programlehetőségeivel a kastély a külföldi vendégeket is megszólítsa, ezért elengedhetetlen, hogy a kiadványok több nyelven is elérhetők legyenek. Szerinte ez a 2,5 milliárdos projekt is hozzájárul ahhoz, hogy a hazaiak mellett a potenciális külhoni látogatókat is ide vonzzák.

Már augusztusra teljesült a bevételi terv Az idei főszezonban 177 ezer, az ősz kezdetéig pedig összesen 215 ezer látogató kereste fel a Festetics-kastélyt, amely január óta 164 millió forint költségmegtakarítást ért el. A minap Oláh Zsanett, a NÖF Nkft. ügyvezetője arról is beszélt, Magyarország leglátogatottabb kastélya augusztusra már teljesítette az idei üzleti tervében szereplő árbevételt, és csak a május-augusztus közötti időszakban több mint 177 ezer látogatót fogadott, akik összesen 627 ezer jegyet váltottak a különböző attrakciókra. Hozzátette, a turisztikai szezonban 50 tematikus rendezvény egészítette ki az állandó kiállításokat, vagyis: minden harmadik napon volt egy rendezvény a kastélyban, vagy a kastélykertben. Az ügyvezető elmondta, most is vannak megkezdett projektek, ilyen például a Vadászati Kiállítás és a kerti kisvasút nyomvonalának bővítése, a fegyverfolyosó és a fehér tükörterem felújítása, vagy épp a kastély állandó és modellvasút-kiállításának fejlesztése új, interaktív elemekkel.

E beruházás része lesz az enteriőrkiállítás fejlesztése: az év végéig elkészül két főúri lakosztály rekonstrukciója, amelynek keretében korhű módon helyreállítják a hercegi gyerekszobát, illetve a szobalány lakóhelyiségét. Itt kordonok nélkül vehetik majd szemügyre a látogatók a műtárgyakat.

Ezen túlmenően felújítják a kastélyparkban álló hajdani fejőházat, amelyben történelmi játszóházat és múzeumpedagógiai foglalkoztatóteret alakítanak ki, három termet pedig kiállítótérként rendeznek be.