A családi napra ezúttal vendégeket is hívtak a frissen alakult andrásfai szervezetet megszólítva, tagjaikkal a tapasztalatcserére is mód nyílt. A szombati rendezvényen a gyerekekről sem feledkeztek meg, számos játéklehetőség várta őket, sőt a lovaglás tanulására is lehetőséget kaptak. Ezen kívül volt légpuska lövészet és ügyességi csapatversenyeken bizonyítottak a résztvevők, valamint a KRESZ-ismeretek bővítését is meg lehetett ejteni.

A nap esti szalonnasütéssel ért véget, az egyesület várja az új tagok jelentkezését.