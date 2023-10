Egy kiadó önálló medencés ház a Balatonnál például esős időben, de akár ősszel is nagyszerű megoldás lehet, ha néhány napra szeretnénk kiszakadni az otthoni környezetből. Az ilyen házak előnye, hogy saját medencével rendelkeznek, így nem kell a strandra jutással bajlódni, vagy belépőért fizetni. A fedett medence ráadásul hűvösebb időben is használható. Ha pedig szeretnénk körülnézni a környéken, az alábbi helyeket feltétlenül látogassuk meg!

1. Siófok

Nem véletlenül a déli part egyik központja. Az ingyenes strand mellett megannyi lehetőség áll a látogatók rendelkezésére. Akik szeretik a tömeget és a vásári hangulatot, nyugodtan elveszhetnek a siófoki bazár nyüzsgésében. A sétányok estefelé csodás kivilágításban pompáznak, a bazárban pedig játékok, arcfestők, és egyéb érdekességek várják a gyerekeket.

Amennyiben nyugodtabb programot szeretnénk, érdemes elsétálni a Siófoki Hajóállomás környékére, ugyanis egy igen látványos rózsa kertet alakítottak ki. A díszkertben található a Balatoni Sellő szobra is, ami egy zenélő szökőkút közelében kapott helyet.

A természet kedvelői ugyancsak érdekesnek találhatják a Bella Állatparkot, mely Siófok határában terül el, kocsival és kisvasúttal is megközelíthető egyaránt. A parkban tevék, pávák, szurikáták, alpakák és díszmadarak várják a látogatókat. Babakocsival is látogatható, a gyerekek számára nagy élmény az állatsimogató és a halak etetése.

2. Zamárdi

Hűvösebb időben sem kell attól tartani, hogy esetleg kárba veszik a balatoni nyaralás. Ha Zamárdi környékén járunk, mindenképpen látogassuk meg a zamárdi kalandparkot. A főút mentén kiépített park felejthetetlen élményt kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A nap folyamán végig mehetünk különböző nehézségű kaland- és csúszópályákon, felülhetünk az élménygőzösre, és kincset is moshatunk. A víz szeretők találnak vízidodzsemet, vízihengereket és vízigolyókat is.

A kalandparktól nem messze található egy gokart pálya, amely már egész fiatal kortól látogatható. Az 550 méteres pályán mindannyian megtapasztalhatjuk a vezetés és versenyzés élményét. Professzionális körülményeket biztosít a jó minőségű aszfalt, a pálya körüli gumifal és a döntött építésű kanyarok. A futamokat elektromos kijelzőkön és monitorokon követhetik nyomon a nézők. A verseny végén mindenki megkapja a saját és versenytársai eredményeit.

3. Kányavári sziget

A Kányavári szigetet egész évben szabadon, vezető nélkül is látogathatjuk. A Kis-Balaton közelében elterülő szigetre egy önmagában is nagy élményt nyújtó ívelt, fa hídon keresztül juthatunk. A szigeten végigjárhatjuk az 1,5 km hosszú, 15 állomásból álló Búbos Vöcsök tanösvényt. A tanösvény nagyjából egy órát vesz igénybe, de ha idő szűkében vagyunk, a sziget északi részét akkor is érdemes megnézni.

A tanösvény tábláinak segítségével közelebbről megismerhetjük a Kis-Balaton különleges élővilágát. A sziget közepén álló, fa madárfigyelő toronyból csodálhatjuk a gázlóban sétáló, vagy vízben úszó madarakat, valamint a gazdag növényvilágot. Az aláfestő zenéről a békák gondoskodnak. A kilátó tövében játszóteret és tűzrakóhelyet is találunk.

4. Kilátók

A Balaton környékén kilátókban sincs hiány. Balatonakarattyán áll a Kisfaludy kilátó, amely nyugodt pihenést biztosít egy hosszabb séta után. A kilátóból egészen a Badacsonyig el lehet látni. Aki szeretne, fa lépcsőkön a vízhez is le tud jutni.

Balatonbogláron található az egyedülálló Xantus János Gömbkilátó. A Várdomb csúcsáról, 165 méter magasból káprázatos látvány tárul a turisták szeme elé. A kilátó egy 15 méter átmérőjű gömb, amely szeles időben kileng. A kilátótól nem messze, a Várdomb gerincén halad a balatonboglári lombkorona sétány. Az 500 méteres szakaszon interaktív módon ismerkedhetünk meg a Várdomb történetével és a balatoni élővilággal.

5. Kikötők

Kár lenne úgy eljönni a Balatontól, hogy egyszer sem jártunk a vízparton. És ha már odáig elmentünk, érdemes végigsétálni a mólón, és megcsodálni a vitorlások hadát. Balatonföldvár és Balatonlelle is különösen hangulatos kikötővel rendelkezik, ahol egy hangulatos esti séta közben egy fagyizás is belefér. A nagyobb Balaton parti kikötőkben lehetőség van vitorláshajó bérlésre, abban az esetben, ha rendelkezünk vitorlás vezetői engedéllyel. Aki csak hajókázni szeretne, és a látványban gyönyörködni, azoknak érdemes részt venni egy sétahajózáson. Ezeknek a sétahajózásoknak nem mindig van konkrét úticélja, lényegük a hullámokon való ringatózás.

Minden gyerek álma, hogy kalózhajón utazhasson. Nos, a siófoki Talizmán kalózhajó valóra váltja ezt az álmot. A hajó kapitánya legénységet toboroz a kicsikből, akik kalóz ruhában várják a kapitány parancsait. A sétahajózással egybekötött interaktív színdarab felejthetetlen élmény az egész családnak.