A megjelenteket Dr. Tóth-Bagó Mónika, a NESZI igazgatója köszöntötte. Beszédében üdvözölte a helyi idősotthon lakóit, a kanizsai értelmi fogyatékosok nappali intézménye, a zalakomári két idősklub, a surdi klub, a Zrínyi, valamint a Kodály klub ellátottjait és tagjait, valamint a házi gondozásban részesülőket és a szociális ágazatban dolgozókat.

- Az idősek világnapján a Teleki utcai idősotthonban több kiállítás várja az érdeklődőket - folytatta. - Az őszi munkákat bemutató tárlatot a nagykanizsai Thúry György Múzeummal közösen rendezték be. Emellett Múlt, jelen és jövő címmel a lakók életének egy-egy pillanatát felelevenítő fényképkiállítás nyílt. Ezért azt kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be valami, amire szívesen gondolnak vissza, amikor este álomra hajtják a fejüket. Ami erőt ad a nehezebb, betegesebb napokat is elviselni.

Ezt követően Balogh László polgármester szólt az idősekhez. Kiemelte: lehet olyan pozitív szemléletű az ember, hogy az idős korra is tekinthet úgy: rendjén való korszaka az életnek. Bizonyos kutatások szerint 2050 körül a társadalom fele már idős lesz.

- Ha szeretnénk megbecsülni a napjainkat, akkor az időskorunkra külön oda kell figyelni, s akkor elégedettek lehetünk az életünk végén is - folytatta. - Az életmód 35 százalékban felelős azért, hogy meddig tart a földi pálya. Érdemes megerősíteni a fizikai és lelki aktivitást, ezenkívül a társas kapcsolatok elmélyítésére is törekedni kell.

Dr. Schauta Marcell önkormányzati képviselő, a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás elnöke méltatta az idősek világnapja küldetését, s beszélt arról is, hogy a ma élőknek is van feladatuk, hiszen szebbé tehetik az idősek életét. A segítséget az intézmény fenntartója is megadja, ugyanis az elmúlt években több fejlesztés is történt a Teleki utcai intézményben.