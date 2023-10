A helyi értéktárbizottság üléséről Bischofné Hesinger Katalin elnök tájékoztatta portálunkat. Elmondta: a város római kori múltját bemutató Salla Múzeum és a XIX. század elejéről származó népi építészeti emlék, a Petőfi utcai tájház nemcsak a települési értéktárba került be, de egyben a megyei értéktárba történő felvételét is javasolták. Ugyancsak erre terjesztették fel a kisváros Borosán-völgy elnevezésű búcsújáró helyét és a település gyönyörű természeti környezetben található szabadidős központját, a Borostyán-tavat is. Utóbbi kettő már korábban része lett a települési értéktárnak.