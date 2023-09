A kétnapos program könyvbemutatóval kezdődött: dr. Müller Róbert nyugalmazott múzeumigazgató, régészprofesszor mesélt a „diási uradalmi szőlő” történetéről.

A következő napon a résztvevők arra emlékeztek, hogy 690 évvel ezelőtt, 1333-ban említették először fennmaradt dokumentumok Gyenesdiást, akkor még Falud néven. Gál Lajos polgármester felhívta a figyelmet: székely testvértelepülésük, Csíkszenttamás első írásos említése is pont ebből az esztendőből való, „ami nem lehet véletlen”, mint ahogyan az sem: a másik partnerközség, az osztrák Gaal papját is „majdnem ugyanekkor, 1317-ben nevezik meg először írások, és egy évvel később a Szent Péternek szentelt templom is szerepel a dokumentumokban.”

Avatások, megemlékezések követték egymást a vigasság előtt. Képünkön középen (b-j) Fledl Friedrich, Gaal, Gál Lajos, Gyenesdiás és Kedves Róbert, Csíkszenttamás polgármestere

Forrás: Gyenesdiás

– Itt, Gyenesdiáson, a Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt egykori templom helyén, egy elpusztult középkori falura és egy újjászülető településrészre emlékezünk, az Árpád-kori templom romjai felett, amelynek köveiből épült a még ma is álló Szent Ilona-templom. Összeköt bennünket a barátság mellett a keresztény, katolikus hitünk, a hagyományőrzés, az értékmentés, valamint eleink, közösségeink előtti tisztelgés, továbbá közös európai örökségünk és megannyi értékünk – szögezte le Gál Lajos.

Hatszázkilencven év emlékezete, b-j Fledl Friedrich, Gaal, Gál Lajos, Gyenesdiás és Kedves Róbert, Csíkszenttamás polgármestere

Forrás: Gyenesdiás

Az évfordulón a résztvevők felavatták a felújított emlékművet, majd megemlékezést tartottak a 200 éves Bálványos Regös présnél is, a rendezvény pedig a szüreti programmal, illetve testvértelepülési találkozóval folytatódott, arra emlékezve, hogy Gaallal húsz éve írta alá a szerződést a most is jelen lévő Szalóky Jenő és Friedrich Tiroch polgármester, Csíkszenttamással pedig 2008-ra datálódik – vagyis 15 esztendős – a partneri kapcsolat.

Az ünnepi program a piactéren folytatódott, ahonnan színes szüreti menet indult. A megnyitón Gál Lajos a múltat idézve elmondta: előbb Falud és Diás, majd Gyenes született meg a történelmi múltban, „s elmondható, hogy mindig fontos volt a szőlő és a bor a település életében”.

Az ünnepi szüreti menet a település múltjára is emlékeztette a résztvevőket

Forrás: Gyenesdiás

– Ennek történelmi múltja van településünkön, hiszen a Kárpát-medence legöregebb boronapincéje is itt tálalható – szögezte le a polgármester. – Emellett az első hegyközségi artikulusok is itt születtek, 370 éve, s Diáson álltak a Festeticsek legjobb szőlődűlői is. Büszkék vagyunk eleinkre és a ma is ezzel foglalkozó családokra.

Az ünnepi program számos fellépővel, koncerttel, majd táncos mulatsággal folytatódott.