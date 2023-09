13 évvel ezelőtt meghalt Tony Curtis magyar származású amerikai színész.

Eredeti nevén: Schwartz Bernát, Bernard Schwarz. New Yorkban született, családja Mátészalkáról származott. Magyarul válaszolt újságíróknak. 1943-ban bevonult a haditengerészethez, a háború után lett színész, érdekelte a lovaglás és a vívás. 1951-ben feleségül vette Janet Leigh színésznőt, két lányuk született, Kelly és Jamie Lee Curtis, aki színésznő lett. Válásuk után többször újraházasodott, utolsó felesége 45 évvel volt fiatalabb nála.

Először előnyös megjelenése miatt foglalkoztatták, de később színészi tehetsége is megmutatkozott komoly és humoros szerepekben egyaránt. A siker édes illata című filmben Burt Lancaster, a Van, aki forrón szereti című filmben Marilyn Monroe és Jack Lemmon partnere volt. A megbilincseltekben nyújtott alakításért Oscarra jelölték. Az 1970-es évek elején Roger Moore társaként a The Persuaders (Minden lében két kanál) című tévésorozatban játszott.

Festőként is dolgozott, képeit neves galériákban láthatjuk. 2009-ben jelent meg önéletrajzi kötete, a Hollywood hercege, melyet a 16. Nemzetközi Könyvfesztiválon Budapesten, a Millenáris Parkban dedikált.



124 évvel ezelőtt megszületett Bíró László József, a golyóstoll feltalálója.

Spanyolul Ladislao José Biro, született: Schweiger László József. A későbbi feltaláló az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festészeten át az autóversenyzésig sok mindennel. 1932-től több folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe. Ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, míg kitalálta, hogyan lehet összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóból. 1938-ban két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan fejlesztett tolltalálmányaira, a gyártáshoz folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyóstollára is ott kapott szabadalmat 1943-ban. A sok más találmánnyal is rendelkező Bíró Buenos Airesben hunyt el 1985-ben. Elismertségét bizonyítja többek között, hogy választott hazájában az ő születésnapja, szeptember 29. az argentin feltalálók napja.

Bíró László József

151 évvel ezelőtt meghalt Déryné Széppataki Róza, az első magyar operaénekesnő.

Széppataki Róza 1810-ben Pesten lett színésznő. 1813-ban feleségül ment Déry István színészhez. 1815-1847 között vándorszínészként az egész országot bejárta. Hosszabb ideig Miskolcon játszott, majd nevéhez fűződött Kolozsvárott az operaelőadások megindítása és felvirágoztatása. 1822-ben sikerrel vendégszerepelt a pesti német színházban.1828-tól Kassán, 1837-től a Pesti Magyar Színházban, majd a Nemzeti Színházban játszott. 1847-ben visszavonult. 1868-ban volt az utolsó fellépése Miskolcon, Egressy Ákos vendégjátékain. 1869-bon segélyt kapott a Nemzeti Színház Radnótfáy-alapjából, viszonzásul 1869-1872 között megírta emlékiratait, amelyek a magyar színészet legfontosabb forrásművei közé tartoznak. Sokoldalú primadonna volt, aki a drámai előadásokon a naiva szerepkört játszotta, az operaszínpadokon elsősorban a szoprán szólamokat énekelte. Több száz szerep volt a repertoárján. Sikerei révén jelentős része volt a magyar színészet elismertetésében.