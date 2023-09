A korábbi sportgálákon már bemutatkozott a box, szombaton azonban főszereplővé lépett elő.

A rendezvény szervezésében a zalaegerszegi egyesület vállalt oroszlánrészt. Németh Gábor egyesületi elnök, Zalaegerszeg önkormányzatának képviselője lapunknak elmondta, válogatott versenyzők részvételével összesen húsz mérkőzést láthatott a közönség a Vizslaparkban felállított ringben, A Budapesti Honvéd szakosztályának színeiben Balzsay Károly olimpikon, korábban nagyközépsúlyú világbajnok edző is elhozta Zalaegerszegre tanítványait. (Az élsportoló édesapja hazai amatőr ökölvívók korábbi szövetségi kapitánya volt.) Németh Gábor jelezte, remélik, növekszik a sportág iránt érdeklődők száma Zalaegerszegen, jelenleg 7 versenyzője van a 2016-ban alakult egyesületnek, 13 éves kortól kezdve edzenek náluk, évente 10-12 versenyen szerepelnek, s akár 9 éveseket is tudnak fogadni, nyitva áll az ajtó a középiskolások, sőt a felnőttek számára is.