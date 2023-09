1965. január 28-ától már az új buszpályaudvarról indultak a távolsági járatok. A Kovács Károly téri régi állomástól mintegy 200 méterrel beljebb épített korszerű, modern vonalú létesítmény kényelmesebb lett a közlekedési vállalat személyzetének és az utasoknak is. A kétoldalt üvegfalú váróterem közepén citromfa zöldje nyugtatta a szemet. A jegyváltást két elővételi pénztár gyorsította, az AKÖV dolgozóinak irodái megkönnyítették a kalauzok elszámoltatását, a személyzet zavartalan pihenési óráit. A korábbi két pályaudvarral szemben az újról a forgalmon kívüli kocsik nem vonultak be a 16-os AKÖV telephelyére, állandóan kint tartózkodtak. Az állomásfőnöknek – ez is egy új hivatal lett – így bármikor módjában állt rásegítő járatokkal mentesíteni a rendes járatokat.

A buszpályaudvar ünnepélyes avatására 1965. január 28-án került sor, erről a Zalai Hírlap másnapi lapszáma számolt be: „Az ünnepségen dr. Lakatos Imre, a megyei tanács vb elnökhelyettese és Lendér Jenő, a KPM autóközlekedési vezérigazgatója méltatta az új intézményt, és átadták az új létesítményt Antos Sándornak, a 16. számú AKÖV igazgatójának. Az új pályaudvarra naponta 260 autóbusz érkezik és indul, ennek megfelelően naponta mintegy 10 ezer utas fordul meg rajta.”