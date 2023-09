Ennek nyomán alkotta meg Mattesz Csilla válogatott úszó a saját módszerét, mely oldja az izomfeszességet, előkészíti a kúszás, mászás időszakát, fejleszti az egyensúlyt és az idegrendszert, s amely mostantól Zalaegerszegen is elérhető a szülők számára. A kedden nyílt egerszegi Mattesz Baby Spa a 20. a sorban Magyarországon, mondta az átadáson Mattesz Csilla, aki be is mutatta a módszer lényegét. A lehetőséget üdvözölte Vigh László országgyűlési képviselői is, aki segített az adminisztratív akadályok legyőzésében, elmondta, a gyermekek egészséges fejlődése nemcsak a szülőknek, a társadalomnak is fontos.