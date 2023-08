Ezen a nyáron már körülbelül kétszáz beavatkozásra volt szükség a viharos idő miatt. Az elmúlt időszak esőzései, zivatarai miatt összesen 29 helyszínre riasztották a vármegye tűzoltóegységeit - közölte Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy, a ZVKI szóvivője. A legtöbb munkát most is a kidőlt fák adták. Ilyen jellegű beavatkozásra 24 helyszínen volt szükség, emellett pincékbe, mélygarázsba és vízóraaknába tört be a víz. Zalaszentivánon egy olyan pincét öntött el, ahol nagy értékű kisgépeket tartottak, ezeket az önkéntes tűzoltók eltávolították, majd kiszivattyúzták a vizet. Zalaegerszegen egy mélygarázsban kellett hasonlóképpen eljárni, itt semmilyen értékben nem esett kár. Felsőrajkon egy családi ház oldalfala előbb megsüllyedt, majd kidőlt, az épületből egy embert mentettek ki. Leginkább a zalaegerszegi hivatásos tűzoltókat riasztották, hiszen itt a környéken történt a legtöbb olyan eset, amihez nekik kellett vonulniuk. A megáradt folyók Zalában is gondot okoztak. Vasárnap három zalai településen - Muraszemenyén, Molnáriban és Tótszerdahelyen - kezdődött el az árvízi védekezés. Muraszemenyén közel ötvenen, civilek és önkéntes tűzoltók dolgoztak azon, hogy megerősítsék a gátat, s homokzsákokkal vettek körbe több lakóházat. Egy idős embernek a víz miatt az otthonát is el kellett hagynia. Muraszemenyén 2500 homokzsákot és több munkagépet alkalmaztak a védekezésnél. Tótszerdahelyen hetven önkéntes mintegy 13 ezer homokzsákkal erősítette meg a töltést. A feladat a legnagyobbnak Molnáriban bizonyult, ott 150 önkéntes fáradozott a töltés magasításán, ők nagyjából 15 ezer homokzsákot pakoltak fel. Bakról, Nagylengyelből, Zalaszentivánról, Pórszombatból és Gellénházáról is érkeztek önzetlen segítők, akikhez a járási mentőcsoportok közül három csatlakozott. Összességében a legutóbbi időszakot viszonylag jól átvészelte a vármegye - mondta Kósi Zsolt, ugyanakkor a megáradt Mura a katasztrófavédelem szakembereinek és az önkénteseknek egyaránt adott munkát. Az összefogás azonban segítette a helyzetek gyors és szakszerű megoldását. A későbbi, hasonló szituációkra való felkészülést támogathatja a katasztrófavédelem okoseszközökre letölthető VÉSZ-alkalmazása. A vészjelzés után még van idő arra, hogy az érintett települések lakosai gondoskodhassanak ingatlanjaik és értékeik biztonságáról, így csökkentve a bekövetkező események okozta kár esélyét és mértékét.