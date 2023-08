Zala Vármegyei Vadásznap

Augusztus 26-án, szombaton rendezik meg a hagyományos zalai vadászati évadnyitót a Sohollári-völgyben. 10 órakor kezdődik a Hubertus-mise, amit dr. Udvardy György érsek celebrál. A 11 órakor kezdődő évadnyitón ünnepi köszöntőt mond dr. Nádor László, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének elnöke, ezután kerül sor az ünnepélyes vadászavatásra, a vadászokat Rosta Gyula, a Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója avatja. Délben indul a séta a Hét Vezér Emlékhelyhez, ahol a Vadászok Életfájánál koszorúznak a résztvevők. Az ünnepséget követően vadászkutyás programok, íjászat, légpuska céllövészet és gyermekfoglalkoztatók várják a látogatókat. Vadételek a helyszínen vásárolhatók. A rendezvény ingyenes.

Lecsónapok a zalaegerszegi városrészekben

Zalaegerszegen, a landorhegyi városrészben és Vorhotán is lecsópartit rendeznek a településrészi önkormányzatok. Vorhotán 14 órakor kezdődik a főzőverseny, a 18 órától látható műsorban az andráshidai Senior Örömtánc és Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület lép fel. A landorhegyi városrészben a Keresztury VMK közreműködésével a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola hátsó udvarán szombaton 16-19 óra között zajlik a kulturális és gyermekprogramokkal kiegészülő közösségi rendezvény, az eredményhirdetésre 19 órakor lehet számítani.

Falunapok

Zalaboldogfán szombaton 11 órakor futballmérkőzéssel kezdődik a falunap, 14 órától a parasztolimpiai versengés és az íjászat mellett gyerekeknek szóló programok várják a résztvevőket, a főzőverseny 16 órakor indul, 17 órakor a legkisebbeket köszöntik, a főzőcsapatok eredményét 19.45-kor hirdetik ki. Az estet zenés bál zárja.

Babosdöbrétén délután fél ötkor községi kitüntetéseket adnak át az egész napos, kulturális és szórakoztató programokat kínáló szombati falunap keretében.

Boncodföldén szombaton 15 órakor nyitják meg a falunapi rendezvényeket.

Nemeshetési fejlesztések átadása

Szombaton délután, 13,30-kor adják át rendeltetésének a Magyar falu program jóvoltából megvalósult Méhes-kert játszótér új eszközeit, az eszköztárolót és a felújított Öreg-hegyi utat Nemeshetésen.

Nyárbúcsúztató program a termelői piacon

Becsehelyen pénteken 17 órától a termelői piacon zenés nyárbúcsúztató rendezvényt tartanak. Az eseményen nem csak az őstermelők portékái közül választhatnak az érdeklődők, más programot is szervezett az önkormányzat. Légvárak és csúszdák várják a gyerekeket, majd 19 órától a Mura Band szórakoztatja a közönséget.

Jótékonysági főzőnap

Zalakaroson a Zalakarosi Fürdő szombaton 9 órától negyedik alkalommal rendezi meg a jótékonysági főzőnapját. Az idén tíz csapat jelentkezett, a befolyt összeget ezúttal a fürdőváros nevelési és oktatási intézményeinek támogatására fordítják.

Falunap Zalamerenyén

Zalamerenyén változatos programokat kínál a szombaton 10 órától csülökfőzőversennyel kezdődő falunap a kultúrház udvarán. Ezt követően 11 órakor ünnepi szentmise lesz a Szent Mihály-templomban, majd a polgármesteri köszöntőt követően több helyi és környékbeli kulturális csoport fellépése színesíti a napot.

Falunap Kisrécsén

Kisrécsén az önkormányzat udvarában szombaton 10 órától főzőversennyel kezdődik a falunapi rendezvény. Majd a programok sorában 13 órától gyermek kézműves-foglalkozások lesznek, 14.30-kor bohóc lép fel, majd 16 órától Kardos Eszter és Horváth Szilárd operettslágereket énekel. Vasárnap 9 órától pedig búcsú szentmisére várják a híveket a kápolnába.

Helyi értékek napja Szepetneken

Szepetneken, a Királyi Pál óvoda és bölcsőde udvarán szombaton 9.30-tól tartja az önkormányzat a Helyi értékek napját. A programban többek között köszöntik az újszülötteket, de emléklapokat is átadnak, valamint a helyi értéktár legújabb kiállításáról is szó esik. Ezen kívül lesz még könyvbemutató, illetve ételfotókból nyílik tárlat. Majd 13 órától vásári forgatag kezdődik, amit 15 órától kulturális programkavalkád követ a nagyszínpadon. Az est sztárvendége 20.30-tól Kabai Alex színész, énekes lesz.

Falunap Beleznán

Beleznán az IKSZT-ben szombaton 14 órakor a megnyitóval kezdődik a falunap. Programokból nem lesz hiány, tartanak főzőversenyt, de fellépnek helyi és környékbeli együttesek, kulturális csoportok és táncosok. Az est sztárvendége 18 órakor Tesók Attila énekes lesz.

Falunapi sokadalom

Bánokszentgyörgyön a piac területén szombaton 14.30-kor kezdődik a falunapi sokadalom. A gyermekprogramokat követően 15.45-kor a parasztpolgári népviselet bemutatója lesz, majd 17.20-kor aranydiplomát adnak át. Vasárnap ugyanitt 15.30-kor pedig a Nagykanizsai Mozgáskorlátozott Egyesület tartja éves összejövetelét.

Hazahívó

Bödeházán szombaton Hazahívó elnevezéssel tartanak elszármazottak találkozóját, melyre várják a helyieket, a helyi kötődésű családokat és azokat is, akik a faluban ingatlannal rendelkeznek, vagy valaha ott éltek. E napon 11 órakor a trianoni emlékkőnél lesz szentmise, majd ebéd és az ünnepélyes megnyitó következik 14 órakor. Ezután a díszpolgári cím átadására kerül sor, majd kulturális műsor kezdődik és fotókiállítás nyílik Bödeházáról, a helyi emlékekről. A nap beszélgetéssel, zenés és gyermekprogramokkal folytatódik estig.

Falunap Lendvadedesben

Lendvadedesben szombat rendeznek falunapot. A szentmise a tóparti sátorban 10.30-kor kezdődik, majd a következő program a gulyásfőzőverseny déltől. Az étel elkészítéséhez az önkormányzat húst, krumplit és tűzifát is biztosít. Értékelik is az elkészített étkeket, az eredményeket 15 órakor hirdetik ki. A kulturális műsorban 15.30-tól fellép a Kerimbózsa Néptánccsoport, a White Tiger Rock and Roll, R-stone, majd a Fáraó zenekar és végül Boros Beni adja a talpalávalót a bálban.

Búcsú Tormaföldén

Tormaföldén vasárnap tartják a hagyományos búcsút. 15 órakor kezdődik a Tormafölde-Szilvágy SE bajnoki labdarúgó-mérkőzés, majd 17 órakor Szécsi Pál-emlékkoncerttel érkezik a színpadra Mujahid Zoltán énekes. 18.30-kor a Hévízi Happy Dixieland Band lép fel, majd 20 órakor tűzijáték zárja a napot. A délután folyamán lesz légvár, büfé, kirakodó vásár és borokat is kóstolhatnak a látogatók.

Falunap Zalabaksán

Vasárnap Zalabaksán is falunap lesz. Az ünnepi szentmise 11.30-kor kezdődik a római katolikus templomban, majd kulturális műsor lesz 15 órától. Fellép Sirhán Tamás ütőhangszeres, Michalovics Mónika hastáncbemutatóval, 16 órakor kezdődik Egri Tibor zenés műsora. A vasárnapi bajnoki futballmérkőzés 17.30-kor kezdődik, 19 órától Dömötör Balázs szórakoztat bulizós, mulatós zenével. A nap folyamán gyerekprogramok, egészségsátor, kirakodó vásár is lesz.

Búcsú és falunap

Nemesnépen vasárnap lesz a búcsúi és falunapi program. Az esemény megnyitója 9.45-kor lesz, majd indul a főzőverseny, melynek eredményhirdetésére 14 órakor kerül sor. Előtt fellép a nemesnépi Függönyt fel és a Vastaps színjátszócsoport, lesz darts és focibajnokság, majd a délután zenés programmal folytatódik.

Búcsúi szentmise

Tormaföldén vasárnap a kápolnában 11.30-kor búcsúi szentmisét celebrál Végi Csaba esperes.

Bábelőadás

Kistolmácson, a művelődési házban pénteken 18 órakor a Boglári Bábos Műhely mutatja be az Álom című előadását.

Elszármazottak találkozója

Murarátkán szombaton rendezik meg a községből elszármazottak találkozóját. A program 10 órakor az ünnepi köszöntőkkel kezdődik, majd szentmisére várják a résztvevőket, amit élménybeszámolók követnek. 14 órakor közös séta keretében tekinthetik meg a jelenlévők a település nevezetességeit, új fejlesztéseit. 16 órától Auer Jenő és zenekara ad műsort.

Családi nap

Kistolmácson szombaton családi napot tartanak, ami a tó melletti területen 10 órakor kezdődik a Máltai Szeretetszolgálat által szervezett népi játszótérrel. Ezt arcfestés és lovaglási lehetőség követi, 13 órától pedig bográcsos ételek kóstolójára várják az érdeklődőket. 14.30-kor Éder Gábor mulattató énekes lép fel.

Bográcsfesztivál

Lendván szombaton rendezik meg a Muravidék s egyben Szlovénia legnagyobb gasztronómiai versenyét, a Bográcsfesztivált, amely során több mint száz csapat vállalkozik a bogrács, azaz a muravidéki egytálétel elkészítésére. Az egész napos programhoz számos kulturális és szórakoztató esemény társul.

Kiállítás

Lendván, a Galéria és Múzeum Fő utcai bemutatótermében szombaton 11 órakor 450 éves az első lendvai könyv címmel nyílik kiállítás, az Országos Széchényi Könyvtár jóvoltából a történelmi magyar városban nyomtatott első három kötet eredeti példányai is megtekinthetőek lesznek.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Gardenben szombaton Andrewboy és Chriss Jay keveri a zenét. Nagykanizsán, a Plakátház Kultúrkocsmában szombaton 21 órától a Shabby Blues Acoustic ad koncertet. Keszthelyen, a Viviera Beach-en szombaton tartják a szezonzárót. Fellép Yamina, Regán Lili, Szecsei, Jauri, Czaga és D.J. Kollár. Letenyén, a sportpályán felállított partisátorban szombaton este a Delta bulizenekar játszik. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken Metzker Viktória, szombaton Silverman lesz a hangulatfelelős. Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpadán pénteken 20 órától a Jazzperanto mutatja be műsorát.