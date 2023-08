Lassan búcsút intünk az idei nyárnak, az elmúlt hónapokban a napsütéses napokat gyakorta váltották esős időszakok, nem kímélt minket az égi áldás, a hónap elején több helyen még árvízvédelmi készültséget is elrendeltek. Ha kitekintünk a nagyvilágba, melegrekordok dőltek meg és erdőtüzek is pusztítottak. Így augusztus végén ismét 30 Celsius-fok fölé emelkedett tartósan a hőmérséklet, ma, pénteken az előrejelzés szerint csapadék nem várható, 29-33 Celsius fokra készülhetünk. Szombaton és vasárnap kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a hétvégén a nyugati országrészben elszórtan egy-egy zápor is kialakulhat. Hétfőn közelít felénk egy hidegfront, kedden a Dunántúlon már több helyen záporok, zivatarok tarkíthatják a napot és kissé alábbhagy a hőség a nyugati tájakon. Vagyis nem kell még temetni a nyarat és a jó időt, de aki teheti, használja ki a naptár szerint utolsó nyári hétvégét strandolásra, kirándulásra, illetve számos program is várja hétvégén vármegyeszerte az érdeklődőket.