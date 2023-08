Az özönvíz azt a közép-szlovéniai régiót sem kímélte, ahol az elmúlt héten az ország egyik legnagyobb rockzenei fesztiválját rendezték meg. A nyugati régióból éppen idén Velenjébe költözött Metaldays hétfőn kezdődött, s elvileg péntekig tartott volna, ám a kialakult helyzet miatt az utolsó nap reggelén kénytelenek voltak a szervezők lefújni a rendezvényt. A fesztivál egyik fellépője a magyar Pennhurst zenekar volt, amelynek az a Pásztor Csaba a menedzsere, aki a nagykanizsai Your Last Steps ügyeit is intézi.

– Csütörtökön már érezhető volt, hogy gondok lehetnek, így mi hamarabb elindultunk haza – foglalta össze kérésünkre Pásztor Csaba. – Útközben jól látszott, hogy a folyók és patakok vízszintje már akkor is nagyon magas volt, a Velenje és Celje közötti főút pár már közel járt ahhoz az állapothoz, hogy az közlekedésre alkalmatlan legyen. Nekünk szerencsénk volt, hiszen gyakorlatilag az utolsó pillanatban ugyan, de még el tudtunk jönni, egy litván zenekar dobosától azonban tudom, hogy pénteken szinte minden elázott. Láttam egy képet, ahol egy nagyszínpad mellett Ford Transit kisbusznak csak a teteje áll ki a vízből.

A felázott talajon nehezen lehetett járművekkel mozogni

Fotó: Jenei András

Pásztor Csaba hozzátette: pénteken reggel, amikor leállították a fesztivált, eleinte még engedték az embereket saját felelősségükre Celje felé elindulni, de az utak rövid időn belül járhatatlanná váltak, így ezt hamar megtiltották. Az egyik fő problémát az jelentette, hogy Ljubljana és Maribor közötti autópálya teljesen víz alá került, ezért azt le kellett zárni.

– A kempingben rekedt embereket a helyi szervezők mentesítő járatokkal hotelekbe és az iskolákból kialakított menekültszállásokra vitték, de számos magánlakás szintén fogadott be fesztiválozókat – folytatta a menedzser. – Az ideiglenes szállásokon vasárnapig maradhattak az emberek, az utakat is akkor nyitották meg a térségben. A litván ismerőseinktől azt is tudom, hogy egy pillanatig nem volt sem pánik, sem tanácstalanság, ezért aztán komoly veszélyben sem volt senki. Az anyagi kár viszont igen jelentős, mind a fesztiválnak, mind a látogatóknak.

A Szombathelyen élő Jenei András rajongóként, s idén már második alkalommal vett részt a szlovén rockfesztiválon. Mint mondja, ők végig maradtak, így volt alkalmuk megtapasztalni, hogy vészhelyzet esetén hogyan működnek az ottani szervek.

A szervezők száraz ruhával, meleg étellel játták el a fesztiválozókat

Forrás: Metaldays

– Az egész fesztivál rendkívül jól szervezett volt, s az oda látogatók is nagyon jól működő közösséget alkottak, szó nélkül segítettek egymásnak az emberek – magyarázta. – A biztonsági személyzet végig rendkívül udvarias volt, talán ennek is köszönhető, hogy a vészhelyzet ellenére semmiféle atrocitásról nem kaptunk hírt. Az egyik fő problémát az jelentette, hogy az eső miatt teljesen felázott a kemping területe, így az ott parkoló autók megsüllyedtek, és nem tudták elhagyni a helyszínt. Ezt oly’ módon oldották meg a szervezők, hogy a szomszédos településekről traktorokat hoztak, s azokkal vontatták egy egyesével az autókat az aszfaltozott utakra.

Jenei András hozzátette: a segítségnyújtás másik fontos lábát az átázott fesztiválozók teljeskörű ellátása jelentette. Amint kiderült, hogy milyen nagy a baj, két órán belül kihirdették az átmeneti „menekültszállás” helyét. A közösségi oldalakon fényképekkel illusztrált posztokkal jelezték, hogy száraz ruhával, fekhelyekkel, meleg étellel várják a kempingezőket, s mindezt teljesen ingyenesen.

– A Maribor felé vezető autópálya lezárása miatt mi kerülő úton, Graz felé tudtunk hazajönni, de végül szerencsésen megérkeztünk – tette még hozzá, majd úgy azzal zárta: az átélt viszontagságok ellenére jövőre is szívesen visszamenne, hiszen a fesztivál programja nemzetközi mércével nézve is nagyon jó volt.