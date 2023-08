A kormány árstopok kivezetése utáni szabályozásában a kötelező akciózáson túl az is szerepelt, hogy a volt hatósági áras termékeket legfeljebb beszerzési áron értékesíthetik az üzletek. Lapunk érdeklődésére a Mecsek Füszért Zrt. kereskedelmi vezetője, Szakál László elmondta, a teljes mértékben hazai vállalkozás 260 Coop boltot üzemeltet, 34-et Zala vármegyében. Az üzletekben a kezdetek óta rendszeresek az akcióban/ajánlatban szereplő cikkek. Piros árjelzővel heti váltásokban jelenítik meg az akciós cikkeket, ezekről szórólapokon is tájékozódhatnak a vásárlóik. Ezen felül egyéb időszaki és szezonális akcióik vannak, valamint a "Coop-péntek bevásárló hétvégék" is igen kedvező árat biztosítanak. Az engedmények mértéke rendszerint meghaladja a "kötelező hatósági akcióban" résztvevő 15%-os engedményeket. A kiemelt ajánlatokat piros, zöld és sárga árjelzővel hangsúlyozzák ki. A piros a heti hirdetett, a zöld a tartósan alacsony áras, míg sárgával a "kötelező hatósági akciót" jelenítik meg.

- Az "árstop" rendelet cikkekre vonatkozó változása, miszerint két cikkcsoportot a "kötelező" akció keretein belül kell a beszerzési ár alatt 15%-al adni, a többi esetében pedig beszerzési áron, kedvező a vásárlók számára, hisz ezzel a rendelkezéssel a gyártók és beszállítók is érdekeltek abban, hogy alacsonyabb áron adják a kereskedelem felé az áruikat, ami árcsökkenéshez vezethet – nyilatkozta Szakál László - Ezen kívül az árstop idején tapasztalt gyakori beszállítói áruhiány is remélhetően mérséklődni fog. Az átállás napján a többségi cikkek esetében az árak hasonlóak voltak az előző időszak áraihoz, hisz az árstop ilyetén kivezetését megelőző hetekben a beszállítói árak ezen cikkeknél mérséklődtek. Azonban van néhány cikk, elsősorban a cukor, a sertés és a baromfihús, ahol még jelentősen magasabb a gyártók vagy szállítók átadási ára, mint a korábbi kötelezően előírt fogyasztói ár volt. Ellenben például a tojást alacsonyabb áron kínáljuk. Összességében a vásárlók részére kedvező lesz a változás és a kereskedelem is stabilabb, kiszámíthatóbb piaci körülményekre számíthat – tette hozzá a kereskedelmi vezető.

Tapasztalatok szerint néhány multinál mennyiségi korlátozást vezettek be, persze voltak olyanok, ahol már korábban is csupán 2 kilogramm cukrot, lisztet kaphattunk egy-egy vásárláskor. Senki ne lepődjön meg, ha ezt a táblát látja (ahogy az Auchan esetében): kristálycukorból naponta 2 kg-t, BL55-ös lisztből naponta 5 kg-t, csirkemellből naponta 3 kg-t, házi sertéscombból, csirke farhátból, csirkehátból, csirkefarból 5 kg-t, csirkeszárnyvégből 12 kg-t, 2,8 százalékos UHT tejből 6 litert, étolajból pedig kiszerelésenként változó, 3x1 vagy 2x2 vagy 1x3 vagy 1x5 litert vihetünk haza.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. úgy véli, két hónap múlva várható majd nagyobb áremelkedés, amikor a kötelező akciózás után a nagyobb boltok is visszatérhetnek a piaci árakhoz. Ennek ellenére a szakértők arra számítanak, hogy az árstop kivezetése segíteni fogja az infláció csökkenését.