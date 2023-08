A 90 éves autócsoda sajtóbemutatóján sok vendég is kihasználta a lehetőséget, hogy a hajdani főúri rezidencia előtt kiállított járművel fényképezkedjen.

Lakatos Ferenc gyűjtő arról is beszélt, ez a Talbot anno a 24 órás Le Mans-i versenyre készült, ám 1935-ben megváltoztatták a kiírást, és a most Keszthelyre került kocsi a maga 1120 kilójával nehéznek számított, így nem indulhatott. Később azonban a francia Grand Prix-n mégis láthatta a publikum versenykörülmények között. Az autót a közelmúltban Magyarországon restaurálták.

– Azért gondoltam, hogy a Festetics-kastély gyűjteményét gyarapítsa ez a modell, mert nagyon kötődöm Keszthelyhez, s az elmúlt 14 évben remek kapcsolat alakult ki az itteni vezetőkkel, munkatársakkal – árulta el Lakatos Ferenc. – Ebből a sorozatból egyébként ez az egyetlen modell létezik csupán a világon.

Ez az autó még vonzóbbá teszi a Helikon Kastélymúzeumot, s a látogatóknak katarzist okoz majd – szögezte le Farsang Csaba, a Nemzeti Örökségvédelmi és Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőigazgató-helyettese.

Élmény, négy keréken. A próbaúton Tóth Csaba és Farsang Csaba

– Az örökségvédelem hozzájárul ahhoz, hogy megmutathassuk múltunkat, jelenünket és tervezhessük jövőnket. Ahogyan a kastély, úgy az itt látható különleges autók is nemzeti örökségünk részét képezik, és külön öröm, hogy magyar restaurátorok működtek közre a most Keszthelyre került Talbot felújításában. Mentem vele egy kört, s nagyon nehéz szavakat találni az élményre. Ez a modell átadja azt az eleganciát és stílust, amit ma már nem kaphatunk meg – szögezte le lapunk kérdésére Farsang Csaba.

A bemutatón Tóth Csaba, a Vadászati Múzeum vezetője vezette a különleges autót, aki szerint az élmény felemelő volt. Elárulta, a kastély autógyűjteménye rendkívül népszerű, sokan kifejezetten ezért látogatnak el hozzájuk. Azt mondta: Lakatos Ferencnek köszönhetően olyan különleges járműveket mutathatnak be, amelyekből mindössze 1-2 akad Európában, vagy éppen az egész világban. Ebbe a sorba tartozik a most bemutatott Talbot Le Mans is.